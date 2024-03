Journée internationale des femmes : Vladimir Poutine présente ses vœux aux femmes russes

À l'occasion du 8 mars, le président russe a adressé ses vœux à ses compatriotes de la gent féminine. Dans son allocution, Vladimir Poutine a souligné le rôle prépondérant de la famille et a rendu un hommage appuyé aux femmes impliquées à divers degrés dans l'opération militaire spéciale.

«Mesdames, je vous souhaite de tout cœur une excellente journée internationale de la femme», a déclaré le président russe dans une vidéo publiée le 8 mars à minuit, heure de Moscou, sur le site du Kremlin.

«Vous, chères femmes, pouvez transformer le monde par votre beauté, votre sagesse et votre âme généreuse», a enchéri le président russe, ajoutant que c'était avant tout la faculté de donner la vie qui distinguait les femmes. «La maternité est l'incroyable vocation des femmes», a-t-il estimé.

L'année 2024 dédiée à la famille

«En Russie cette année est dédiée à la famille», a notamment rappelé le président russe, soulignant que l'«essence de la famille» était «la perpétuation de la vie, de la descendance, de l'histoire de chaque famille et de tout notre pays». «La famille renforce le lien et l'héritage des générations», a également souligné Vladimir Poutine, rappelant que le respect des femmes et de la maternité était une «part inaliénable» des traditions russes.

Le 23 janvier dernier, le président avait prononcé un discours à l'occasion du début de l'année de la famille, instaurée par un décret du 23 novembre 2023. Il y avait insisté sur la famille comme pôle «d'enracinement de notre culture, de notre identité et de notre caractère national» et appelé de ses vœux l'augmentation du nombre de familles nombreuses. L'année 2024 prévoit ainsi une série de manifestations, dont le concours de «la famille de l'année», et l'instauration de mesures de soutien à la natalité.

Hommage aux femmes impliquées dans l'opération spéciale

Le président a ensuite salué les femmes se trouvant sur la zone de l'opération militaire spéciale ou qui sont séparées de leurs proches, «attendant nos héros»; il les a remerciées pour le soutien qu'elles apportaient aux combattants. Il a en outre salué le travail des volontaires travaillant dans les hôpitaux et sur le front, y voyant un exemple de «résilience».

À l'occasion de la journée des femmes, le président a également gracié 52 femmes condamnées par la justice. Il s'agit de «femmes qui ont des enfants mineurs, des femmes enceintes ou bien dont l'un des proches est mobilisé par l'opération militaire spéciale», a indiqué le service de presse de l'administration présidentielle à l'agence TASS. Le droit d'amnistie présidentielle est inscrit dans l'article 89 de la constitution russe.

Vladimir Poutine sacrifiait ainsi à la tradition annuelle selon laquelle, en Russie, les hommes adressent aux femmes leurs vœux, parfois agrémentés de bouquets de fleurs, à l'occasion du 8 mars qui est dans le pays un jour férié. Le pendant de cette fête est le 23 février, fête dite du «défenseur de la patrie» où ce sont les hommes qui sont mis à l'honneur.