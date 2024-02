Sanctions : le système russe de paiement Mir dans le collimateur de Washington

Les États-Unis ont sanctionné ce 23 février le système russe de paiement Mir, parmi plus de 500 personnes et organisations ciblées par une nouvelle salve américaine de sanctions, la plus importante depuis l’éclatement du conflit en Ukraine il y a deux ans.

Les États-Unis ont annoncé ce 23 février une nouvelle série de sanctions antirusses, dans le cadre de l'offensive de la Russie en Ukraine, mais aussi de la mort d’Alexeï Navalny.

Parmi les 500 personnes et organisations conjointement ciblées par le département du Trésor et le département d’֤État figurent l’entreprise Lobaev Arms et son fondateur, Vladislav Lobaev, le fabricant de voitures Aurus ou encore trois filiales de la société Rosatom. L’opérateur public du système de paiement Mir, le Système national de cartes de paiement (NSPK), figure également parmi les nouvelles entités sanctionnées.

«Le développement de Mir par le gouvernement russe a permis à la Russie de construire une infrastructure financière qui lui permet d'échapper aux sanctions et de reconstituer les liens rompus avec le système financier international», a indiqué le département américain du Trésor dans un communiqué.

«Trois responsables du gouvernement russe» tombent également sous le coup des sanctions américaines pour la mort en prison d’Alexeï Navalny, a annoncé le Trésor. Les trois responsables seront identifiés par le département d'État, qui doit fournir davantage de détails dans la journée, a affirmé le Trésor dans son communiqué.

Des sanctions pour «faire payer» Poutine, assure Biden

Cette nouvelle batterie de sanctions avait été confirmée dans un communiqué de Joe Biden, déclarant que ces mesures veilleraient «à ce que Poutine paie un prix encore plus élevé pour son agression à l’étranger et sa répression dans son pays». «Si Poutine ne paye pas le prix de la mort et de la destruction qu'il répand, il continuera», a également déclaré le président américain.

La Russie est sous le coup de sanctions des États-Unis et de l’Union européenne depuis près de dix ans, suite au rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Les renforcements de ces restrictions unilatérales se sont succédé depuis deux ans. En parallèle de ces nouvelles sanctions washingtoniennes, le Conseil de l’Union européenne a annoncé dans la matinée de ce 23 février avoir approuvé un 13e paquet de sanctions censé marquer le deuxième anniversaire de l’offensive russe en Ukraine.