Moscou : incendie dans un immeuble en pleine nuit, environ 400 personnes évacuées

L'important incendie qui s'est déclenché dans la nuit du 8 au 9 février dans un immeuble résidentiel du nord-ouest de Moscou a été maitrisé, a annoncé le ministère des Situations d’urgence, qui a procédé à «environ 400» évacuations.

Dans la nuit du 8 au 9 février, plus d’une centaine de pompiers ont combattu plusieurs heures durant un incendie qui a frappé un immeuble résidentiel du nord-ouest de Moscou. «Dans la rue Tcherniakhovski, le toit d’un immeuble résidentiel de 6 étages est en feu. L’incendie a couvert 2 000 mètres carrés» a déclaré sur Telegram le ministère des Situations d’urgence, peu après 1h du matin, heure locale.

«Plus de 130 spécialistes et 41 pièces d’équipement ont été impliqués dans l’extinction de l’incendie, 2 hélicoptères Ka-32 du Centre d’aviation de Moscou ont été dépêchés», a précisé quelques minutes plus tard le ministère, annonçant que la surface du sinistre était passée à «4000 mètres carrés».

Après avoir annoncé que «50 tonnes d’eau» avaient été larguées par les hélicoptères, et que les moyens mobilisés étaient montés à «175 spécialistes et plus de 50 équipements», le ministère a annoncé vers 4 heures du matin que l’incendie était «complètement éteint».

Une vidéo, diffusée par le ministère des Situations d’urgence, montrait un hélicoptère déverser dans les airs une importante quantité d'eau sur le toit. «Environ 400 personnes ont été évacuées», avait indiqué la même source dans un communiqué séparé. Parmi elles figuraient 3 personnes handicapées, selon un correspondant de l’agence TASS.

Les causes du sinistre demeurent indéterminées

Une habitante interrogée sur place par l'AFP a raconté avoir été réveillée par un pompier qui lui a demandé de quitter les lieux immédiatement. Cette dame de 83 ans dit avoir pris son chat et son passeport, et quitté l'appartement dans le calme, comme tous ses voisins.

«Les pompiers prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer l'incendie», a assuré le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur le réseau social Telegram. «Les habitants évacués reçoivent l'aide nécessaire», a ajouté l’édile.

Les causes de cet incendie sont pour l’heure inconnues, le Comité d’enquête interroge les témoins et les pompiers qui sont intervenus sur l’incendie, a déclaré à l’agence TASS le ministère. L'immeuble touché par le sinistre, non loin de la station Aéroport, a été construit dans les années 1950 et les descendants de nombreux écrivains et autres membres de l'intelligentsia moscovite y résident toujours depuis l'époque soviétique.