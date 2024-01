Russie : un avion s'écrase près de Belgorod, 65 prisonniers ukrainiens étaient à bord selon l'armée russe

Les autorités locales ont signalé un incident dans le district de Korochansky de la région de Belgorod. Un avion Il-76 russe s'est écrasé. Il transportait selon l'agence TASS 65 prisonniers militaires ukrainiens.

Russie : un avion s'écrase près de Belgorod, 63 prisonniers ukrainiens auraient été à bord

«Un incident dans le district de Korochansky. Maintenant, une équipe d'enquête et des employés du ministère des Situations d'urgence travaillent sur place. J'ai modifié mon horaire de travail et je me suis rendu sur place. Tous les détails viendront plus tard», a indiqué le gouverneur de la région russe de Belgorod Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

L'agence TASS citant la Défense russe a rapporté qu'un appareil Il-76 s'est écrasé. L'avion aurait eu à son bord 65 militaires prisonniers ukrainiens en vue d'un échange et six membres d'équipage et trois accompagnateurs.

Détails à suivre ...