CEI : la Russie occupera bientôt la présidence tournante de l'organisation pour 2024

Vladimir Poutine a réuni les dirigeants de la Communauté des États indépendants (CEI) à Saint-Pétersbourg ce 26 décembre pour un sommet informel à la veille du Nouvel An.

La Russie prendra la présidence tournante de la CEI en 2024, succédant au Kirghizistan, a rappelé Vladimir Poutine ce 26 décembre, devant ses homologues de l’organisation.

«L'année dernière, le chiffre d'affaires du commerce entre nos pays a connu une croissance constante. Selon les données sur dix mois, il a augmenté de 2% et s'est élevé à 83,7 milliards de dollars», a salué le dirigeant russe, avant d’ajouter vouloir «étendre les règlements en monnaies nationales». «Nous sommes convaincus que cela permettra d'assurer de manière plus fiable la souveraineté économique et financière de nos États», a-t-il expliqué.

Le président russe a promis d'accorder une attention particulière au renforcement de la coopération économique au sein de la CEI, mais aussi de la sécurité et de la stabilité dans la région eurasiatique, via la lutte contre «le terrorisme et l'extrémisme», la «criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et la corruption».

Vladimir Poutine a par ailleurs invité les dirigeants de la CEI à l'ouverture des Jeux du futur, qui se dérouleront en 2024 à Kazan.

La réunion informelle des dirigeants des pays de la CEI a traditionnellement lieu en décembre. Vladimir Poutine a invité à Saint-Pétersbourg ses collègues d'Azerbaïdjan, d'Arménie, de Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan. Avant le début du sommet informel, les participants ont visité les musées-réserves de Pavlovsk, Tsarskoïe Selo et Peterhof.