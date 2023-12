JO de Paris : le CIO admet les athlètes russes sous bannière neutre, Moscou dénonce une discrimination

Le CIO a admis les sportifs russes et biélorusses à participer sous bannière neutre aux JO de Paris, mais cette apparente ouverture masque des «conditions discriminatoires», selon le ministre russe des Sports. Seuls huit athlètes russes et trois bélarusses ont été qualifiés.

«Les conditions sont discriminatoires et vont à l'encontre des principes sportifs», a dénoncé ce 8 décembre le ministre russe des Sports Oleg Matytsine, cité par l'agence de presse TASS. «Elles nuisent aux Jeux olympiques eux-mêmes, et non au sport russe», a-t-il ajouté. «Cette approche est absolument inacceptable.»

Le CIO a admis ce 8 décembre les sportifs russes et biélorusses qui ont décroché une qualification à participer sous bannière neutre aux JO de 2024, s'ils n'ont pas activement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Les équipes sont toutefois toujours exclues.

«Les athlètes doivent-ils aller aux Jeux Olympiques de Paris ? Cela sera décidé par les athlètes eux-mêmes et la communauté professionnelle», a quant à elle commenté Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, interrogée par Sport-Express. Dénonçant des critères publiés tardivement, celle-ci a déclaré que «rien» ne l'étonnait plus : «je connais le but de ceux qui font cela -- nous causer le plus de dommages possibles en tout».

«Aucun drapeau, hymne, couleurs ou toute autre identification de la Russie ou de la Biélorussie ne sera affiché aux Jeux olympiques de Paris 2024», précise de surcroît le communiqué du CIO.

Seuls huit athlètes russes et trois sportifs biélorusses devraient participer

Sur 4 600 athlètes du monde entier qualifiés pour les Jeux de Paris, seuls huit sont russes et trois biélorusses, a indiqué l'agence Reuters, ajoutant que plus de 60 sportifs ukrainiens s'étaient qualifiés.

Le CIO avait exclu les athlètes russes et biélorusses des terrains du monde entier au mois de mars 2023. Leur retour sous bannière neutre a été peu à peu réclamé, Kiev mais aussi la Pologne et les États baltes s'y opposant. Les fédérations internationales et comités nationaux olympiques ont ainsi demandé, deux jours avant l'admission et «le plus tôt possible», le retour des sportifs russes et biélorusses aux Jeux de Paris, sous bannière neutre également.

Le CIO a par ailleurs suspendu le 12 octobre 2023 le Comité national olympique russe pour avoir placé sous son autorité quatre organisations régionales anciennement ukrainiennes, dans les régions rattachées à la Russie. Mais, selon le CIO, cette décision ne devait pas avoir de conséquences sur l'éventuelle présence d'athlètes russes sous bannière neutre aux JO de Paris.