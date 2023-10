Tentative d'assassinat sur un ex-député de la Rada : le FSB a annoncé l'arrestation d'un suspect

Après l'attaque perpétrée dans la nuit du 26 au 27 octobre contre l'ex-député pro-russe de la Rada ukrainienne Oleg Tsariev, le FSB a annoncé aujourd'hui avoir arrêté à Yalta (Crimée) un suspect et trouvé des preuves de l'implication de Kiev dans l'attentat.

Arrestation par le FSB d'un homme impliqué dans la tentative d'assassinat d'un ex-député ukrainien pro-russe

Le service de sécurité russe (FSB) a annoncé ce 31 octobre dans un communiqué l'arrestation à Yalta du coordinateur présumé de la tentative d'assassinat contre l'ex-député de la Rada ukrainienne Oleg Tsariev, passé du côté russe depuis le rattachement de la péninsule à la Fédération de Russie.

«Le coordinateur de la tentative d'assassinat visant Tsariev est un citoyen russe âgé de 46 ans résidant à Yalta», a fait savoir le service de sécurité, indiquant que le suspect «surveillait ses déplacements sur demande du service de sécurité ukrainiens (SBU)». Actuellement en détention, ce dernier aurait avoué les faits.

Le FSB précise en outre que le suspect aurait installé à Yalta une cache contenant des armes utilisées pour la tentative d'assassinat visant Tsariev. Au domicile du prévenu, les agents du FSB rapportent avoir découvert un «engin explosif artisanal et des composants pour en fabriquer d'autres», ainsi que des «appareils de liaison avec ses protecteurs ukrainiens, des photos de Tsariev et des schémas de trajets en direction de ses lieux de domicile et de travail». Toujours selon le communiqué, «toutes les mesures de sécurité ont été prises» à l'égard de Tsariev et de sa famille, et les menaces ont été écartées.

Oleg Tsariev, partisan du Donbass pro-russe

Né en 1970, Oleg Tsariev a été député de la Rada ukrainienne de 2002 à 2014, notamment sous l'étiquette du Parti des régions, l'un des principaux promoteurs de l'alliance avec Moscou en Ukraine.

En 2014, il avait soutenu le soulèvement du Donbass avant de s'installer à Yalta pour y diriger un complexe touristique et d'autres entreprises actives dans le domaine de la culture. Au printemps 2014, il avait été privé de son immunité parlementaire et sanctionné par l'Union européenne pour être notamment devenu membre du parlement des Républiques populaires autoproclamées de Lougansk et Donetsk. Le jour de l'assaut russe sur l'Ukraine le 24 février 2022, Oleg Tsariev avait écrit sur sa chaîne Telegram: «Kiev sera libérée des fascistes». La justice ukrainienne l'a condamné par contumace à 12 ans de réclusion.

Dans la nuit du 26 au 27 octobre dernier, Tsariev avait été victime d'une grave agression qui avait nécessité son placement en soins intensifs. Le FSB avait alors ouvert une enquête pour «attentat à la vie d'un représentant de l'Etat ou d'une personnalité de la société civile ». Aujourd'hui, le communiqué du FSB annonçait que son pronostic vital n'était plus engagé et que son état était «satisfaisant».

Depuis le début de l'intervention russe en Ukraine, le FSB annonce régulièrement l'arrestation d'agents du SBU qui projettent des attentats ou actes de sabotage sur le territoire russe.