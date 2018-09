La paille et la poutre

L'essayiste Jean Bricmont analyse les ressorts du rapport qui accuse, entre autres, la Russie de manipulation de l'information. Selon lui, les auteurs du rapport véhiculent une vision du monde symptomatique du déclin de l'Occident.

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? (Evangile selon saint Luc, 6, 42)

Etant physicien et non spécialiste des sciences humaines, je ne suis pas habitué au niveau auquel peuvent s'abaisser certaines recherches dans ces domaines. Par conséquent, je suis tombé de ma chaise en lisant «Les manipulations de l'information, un défi pour nos démocraties», rapport rédigé par quatre experts du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères (CAPS) et de l'Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire (IRSEM), et présenté ce 4 septembre lors d'un colloque à l'Ecole militaire, en présence de la ministre des Armées Florence Parly.

Le rapport se veut académique et encyclopédique : on y parle de Foucault et Derrida, du relativisme, des pseudo-sciences, de l'opinion de Marc Bloch en 1921 sur les fausses nouvelles durant la Première Guerre mondiale, des analyses de Gérald Bronner et de Jacques Ellul ; on y trouve des mots russes comme dezinformatzia (p. 52) qui est supposé être l'origine du mot français «désinformation». On y parle de l'Indonésie, du Vietnam, de l'Amérique latine.

Ce n'est donc pas un document limité à la supposée ingérence russe dans les affaires françaises, même si le plat de résistance du texte est constitué par la «désinformation russe».

Mais comment faire un travail aussi apparemment exhaustif sur la désinformation en ne mentionnant nulle part :

- Les faux charniers de Timisoara en 1989 lors du reversement de Ceaucescu.

- L'affaire des bébés jetés hors des couveuses au Koweït lors de la première guerre du Golfe.

- L'affaire des armes de destruction massives en Irak, sauf de façon très marginale (p. 187).

- Les usages des armes chimiques en Syrie, qui sont systématiquement mises sur le dos du gouvernement syrien, alors que des experts américains en armements ont, au moins en 2013, catégoriquement réfuté ces assertions.

Les auteurs du rapport évaluent aussi la «désinformation» à l'aune de ce qu'eux considèrent comme des faits établis : l'annexion forcée de la Crimée par la Russie (que savent-ils des volontés de la population criméenne ?), ou l'agression russe en Ukraine (pourquoi la population russophone de l'est de l'Ukraine ne pourrait-elle pas s'opposer au gouvernement central, issu d'un coup d'Etat, et qui lui est manifestement hostile, comme l'a fait la population albano-kosovare face au gouvernement serbe ?).

Arriver à parler, comme les auteurs du rapport le font, de la «désinformation russe en Amérique latine», sans dire un mot de l'ingérence américaine qui est loin de se limiter à la désinformation (jamais entendu parler d'Arbenz, de Goulart, d'Allende, de l'invasion de la République dominicaine en 1965, du soutien aux «Contras» au Nicaragua sandiniste, du coup contre Chavez en 2002 ?) est un véritable tour de force idéologique.

Le plus gros de l'ingérence étrangère dans nos pays est d'origine américaine

Un autre sujet soigneusement évité par les auteurs du rapport, et qui est l'éternel éléphant dans la pièce que personne ne veut voir, c'est l'ingérence israélienne à travers les lobbies pro-israéliens qui, au moins aux Etats-Unis, est très bien documentée même si elle est totalement ignorée par les médias (à cause justement de la force de frappe de ces lobbies).

On pourrait penser aussi à la campagne de désinformation récente au Royaume-Uni menée contre le Labour Party et Jeremy Corbyn sous prétexte d'antisémitisme et qui est entièrement liée à leurs positions sur le conflit israélo-palestinien.

Et en France ? Comment expliquer l'influence d'un BHL ou d'un Kouchner, qui non seulement sont passionnément attachés à Israël, mais ont poussé la France à entrer en guerre avec la Libye, et indirectement avec la Syrie, sur la base d'une multitude de fausses nouvelles (dont le bombardement imminent à Benghazi) ? Ces guerres étaient manifestement en contradiction avec les intérêts de la France et ont engendré la crise des réfugiés qui déstabilise aujourd'hui toute l'Europe.

Ce que les auteurs du rapport semblent ne pas comprendre, c'est que le plus gros de l'ingérence étrangère dans nos pays est bien d'origine américaine. Mais elle se fait à travers une multitude de think tanks, de colloques, d'institut de «recherche», d'invitations dans les grandes universités américaines ; tout cela forme la vision du monde de nos élites, vision dans laquelle nous sommes entourés d'ennemis contre lesquels l'action militaire et politique des Etats-Unis, même à des milliers de kilomètres de leurs rives, est purement défensive. Quand on remarque que trois des quatre auteurs du rapport ont travaillé dans ces universités américaines ou à l'OTAN, on n'est pas étonné de cette incompréhension.

«L'honnêteté est la meilleure politique»

Quand on en arrive aux recommandations concrètes, les auteurs du rapport ne savent pas très bien sur quel pied danser : ils se méfient à juste titre de la censure et se rendent compte que, lorsque des médias dominants font des listes de sites fiables et non fiables, la méfiance qui existe à l'égard de ces médias tend à légitimer les sites déclarés par eux non fiables.

Ma grand-mère, qui me répétait souvent «l'honnêteté est la meilleure politique» avait trouvé, il y a longtemps, la solution à la crise de confiance dans les médias dominants, solution à laquelle les auteurs du rapport n'ont pas pensé. Mais la perte de crédibilité de la presse ne date pas d'hier. Elle a commencé aux Etats-Unis avec la guerre du Vietnam et n'a fait qu'empirer avec les guerres récentes. Espérer l'adoption d'une politique d'honnêteté des médias pour tout ce qui concerne l'international suppose un tel changement dans la vision du monde des journalistes que cela relève du vœu pieux. De plus, la crédibilité, c'est un peu comme la virginité : il est plus facile de la perdre que de la regagner.

Quand il s'agit de savoir qui utilise des armes chimiques, ou de ce qu'il en est de l'affaire Skripal ou du Russiagate, comment peut-on se faire une opinion si ce n'est en confrontant des points de vue différents ? Cela n'a rien de relativiste et ne signifie nullement que «tout se vaut», mais est la base même de l'attitude scientifique et de la philosophie des Lumières, dont se réclament les auteurs, mais qu'ils défendent très mal.

La vision du monde véhiculée par les auteurs du rapport est le symptôme d'un nouveau déclin de l'Occident, qui s'exprime par l'incapacité à l'auto-critique : toute allégation d'une ingérence occidentale ou toute mise en doute du récit médiatique dominant est supposé exprimer une «mentalité complotiste», mais les allégations concernant l'ingérence russe sont prises comme parole d'Evangile ; cependant, concernant justement l'Evangile, ils oublient un peu vite la phrase de saint Luc rappelée en exergue de cet article.

Lire aussi : Rapport appelant à marginaliser RT : «Nous avons toujours la même tête de turc» (ENTRETIENS)

Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.