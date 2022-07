Le compromis pour l'adhésion à l'UE de Skopje est vu comme une «soumission», selon Alexis Troude

Alexis Troude, chercheur en géopolitique spécialiste des Balkans revient pour RT France sur l'accord signé entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie pour l'adhésion de Skopje à l'UE. Un compromis rejeté, selon lui, par l'opposition et le peuple.

Interrogé par RT France ce 17 juillet, Alexis Troude, chercheur en géographie et géopolitique, spécialiste des Balkans est revenu sur le compromis signé entre Skopje et Sofia, selon lequel la Macédoine du Nord doit notamment s'engager à modifier sa Constitution afin d'inclure les Bulgares dans les groupes ethniques reconnus, et de «mettre en œuvre» un traité d'amitié de 2017 visant à éradiquer les discours de haine.

«Une décision entièrement rejetée par les partis d'opposition et par le peuple macédonien qui manifeste depuis plusieurs jours», note Alexis Troude. «Pour le peuple macédonien, c'est une compromission, une soumission aux Bulgares, et c'est l'acceptation d'un diktat de l'Union européenne», analyse-t-il encore.