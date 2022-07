Covid-19 : Israël autorise la vaccination des enfants de moins de 5 ans avec Pfizer et Moderna

Le ministère israélien de la Santé a donné le feu vert à la vaccination des tout-petits à l'aide des vaccins à ARN messager développés par les deux laboratoires, emboîtant ainsi le pas aux Etats-Unis.

Le ministère israélien de la Santé a annoncé dans la soirée du 5 juillet avoir donné son autorisation à la vaccination contre le Covid-19 des bébés et des enfants âgés de 6 mois à 4 ans, avec les injections des produits développés par les laboratoires Pfizer et Moderna. Israël devient ainsi le deuxième pays au monde après les Etats-Unis à autoriser les vaccins ARN messagers à l'ensemble de sa population, dont les tout-petits.

Les experts de deux comités consultatifs israéliens ont conclu que les effets secondaires étaient «bénins» et le taux d'efficacité de ces vaccins importants, selon une lettre du directeur de la Santé Nachman Ash adressée le 1er juillet au ministère et consultée par l’AFP. Le courrier précise que tous les experts ont affirmé que les vaccins étaient sûrs et que la plupart «ont recommandé de vacciner les bébés et les jeunes enfants à risque et de développer la vaccination de tous les enfants, même ceux qui ne sont pas à risque».

L'accord des autorités israéliennes intervient après le feu vert donné en juin par l'agence américaine des médicaments (FDA) à l'injection du vaccin Moderna pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, le vaccin de Pfizer étant autorité pour ceux âgés de 6 mois à 4 ans. Plus de six millions d'Israéliens ont reçu au moins deux doses de vaccins contre le Covid-19, dont 17% des enfants dans la tranche d'âge de 5 à 11 ans.

Quelques pays, dont l'Argentine, le Bahreïn, le Chili, la Chine, Cuba ou encore le Venezuela, proposaient auparavant des injections contre le Covid-19 pour les tout-petits, mais pas avec les vaccins à ARN messager développés par Pfizer et Moderna.

En France, la campagne de vaccination s'est élargie à l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans depuis décembre 2021. Depuis le 25 janvier 2022, l'accord d'un seul parent est suffisant pour vacciner les enfants de cette tranche d'âge. La Suède avait quant à elle annoncé en début d'année ne pas recommander la vaccination des 5-11 ans contre le Covid-19, hormis les enfants jugés à risque.