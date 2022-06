Pour la diplomatie russe, l'Ukraine «n'existera plus jamais» dans ses anciennes frontières

Pour la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, il est «évident» que l'Ukraine ne pourra plus exister dans ses anciennes frontières, alors que les Républiques autoproclamées du Donbass envisagent de rejoindre la Fédération de Russie.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a estimé le 18 juin lors d'un entretien avec Sky News Arabia que l'Ukraine ne retrouverait pas ses frontières d'avant l'opération militaire, selon des propos rapportés par l'agence russe TASS.

«L'Ukraine que vous et moi avions connue, dans les frontières d'autrefois, n'existe plus et n'existera plus jamais. C'est évident», a-t-elle déclaré.

Fin février, Moscou a reconnu l'indépendance des Républiques autoproclamées de Lougansk et Donetsk dans le Donbass. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, l'armée russe et les milices des Républiques populaires de Lougansk et Donetsk ont pris plusieurs villes importantes de l'est ukrainien, dont Marioupol, et continuent à concentrer leur offensive sur la région du Donbass, plus précisément sur la ville de Sévérodonetsk.

Fin mars, le chef de la République autoproclamée de Lougansk, Leonid Passetchnik, a annoncé que la région pourrait organiser un référendum sur une éventuelle adhésion à la Russie. Le chef de la République populaire de Donetsk (RPD), Denis Pouchiline, a de son côté déclaré que la question de l'adhésion à la Russie «deviendrait la priorité numéro un» une fois que le territoire revendiqué sera sous contrôle.