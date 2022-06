L'OTAN devrait intensifier ses livraisons «d'armes lourdes» à l'Ukraine, selon Stoltenberg

Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a jugé le 14 juin que l'Ukraine avait besoin de «plus d'armes lourdes» pour faire face à la Russie. Une sommet est prévu à Bruxelles, tandis que la Pologne presse l'Alliance atlantique d'en faire plus.

Les pays occidentaux devraient envoyer à Kiev davantage d'armes lourdes pour l'aider à combattre l'armée russe qui progresse dans l'est de l'Ukraine, a estimé dans la soirée du 14 juin le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

«Oui, l'Ukraine devrait avoir plus d'armes lourdes», a déclaré Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à La Haye après avoir rencontré les dirigeants de sept pays européens membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, à la veille d'un important sommet. L'OTAN a commencé à «intensifier» ses livraisons d'armes à Kiev, a-t-il ajouté, notant que les Ukrainiens «dépendent absolument de [ces livraisons] pour faire face à l'agression brutale de la Russie».

Le Groupe de contact pour l'Ukraine se réunit le 15 juin à Bruxelles autour du secrétaire à la Défense étasunien Lloyd Austin pour discuter d'une éventuelle accélération de ces livraisons d'armes, en marge d'une réunion ministérielle de l'OTAN dans la capitale belge. A la veille du sommet, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et son homologue danoise Mette Frederiksen ont reçu Jens Stoltenberg et plusieurs dirigeants européens, dont le chef du gouvernement polonais Mateusz Morawiecki, dont le pays est voisin de l'Ukraine.

«Nous n'en avons pas fait assez pour défendre l'Ukraine, soutenir le peuple ukrainien, sa liberté et sa souveraineté», a dit Mateusz Morawiecki au cours de la même conférence de presse que Jens Stoltenberg. «C'est la raison pour laquelle je vous exhorte [...] à en faire beaucoup plus pour livrer des armes et de l'artillerie à l'Ukraine. Ils en ont besoin pour défendre leur pays», a-t-il dit, jugeant que les pays occidentaux ruineraient leur «crédibilité» en cas de défaite de l'Ukraine face à la Russie. «Ce serait un échec total et un désastre pour l'Union européenne, nos valeurs, et pour l'Otan», a-t-il jugé

L'Ukraine ne cesse de demander aux Occidentaux de lui livrer davantage d'armes et équipements militaires perfectionnés pour faire face à l'opération militaire russe, et reproche à certains pays européens de traîner les pieds. La Russie a, pour sa part, condamné les livraisons d'armes de l'Occident, l'accusant de faire «durer le conflit armé». Du côté étasunien, certains responsables s’inquiéteraient de l'envoi d'armes sophistiquées en Ukraine, craignant d'éventuelles frappes ukrainiennes en territoire russe.