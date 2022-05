Marioupol : une cinquantaine de civils évacués d'Azovstal

D'après l'agence Tass et une responsable ukrainienne citée par l'AFP, une cinquante de civils ont pu être évacués du site industriel d'Azovstal, où sont retranchés les derniers soldats ukrainiens et combattants néo-nazis pro-Kiev de Marioupol.

Un correspondant de l'agence Tass a rapporté qu'au cours de cette seule journée du 6 mai, 51 civils avaient été évacués du site industriel d'Azovstal – le dernier bastion dans Marioupol des militaires ukrainiens et des combattants du bataillon néonazi Azov, l'armée russe contrôlant le reste de la ville.

De même, une responsable ukrainienne citée par l'AFP a déclaré que 50 civils avaient été évacués du site. «Nous avons réussi aujourd'hui à faire sortir 50 femmes, enfants et personnes âgées d'Azovstal. Demain matin, nous poursuivrons l'opération d'évacuation», a ainsi affirmé la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk sur Telegram, accusant en outre les forces russes d'avoir violé le cessez-le-feu mis en place pendant les évacuations.

Le Défense russe avait annoncé unilatéralement le 4 mai l'instauration d'un cessez-le-feu ainsi que l'ouverture d'un couloir humanitaire pour l'évacuation des civils du complexe industriel les 5, 6 et 7 mai.

Les évacuations se déroulent sous l'égide de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et ont commencé le week-end dernier et ont permis à près de 500 civils de fuir, selon Kiev. L'ONU et le CICR avaient annoncé dans l'après-midi du 5 mai avoir envoyé un nouveau convoi à Azovstal.