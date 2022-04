La Corée du Nord vante son «pouvoir invincible» à la veille d'un anniversaire majeur

Les médias publics de Corée du Nord ont vanté ce 24 avril le «pouvoir invincible» des forces armées du pays «que le monde ne peut ignorer», à la veille d'un important anniversaire militaire.

La Corée du Nord célèbre le 25 avril le 90e anniversaire de son Armée populaire révolutionnaire, après avoir réalisé depuis le début de l'année une série record d'essais d'armes, et notamment son premier lancement de missile balistique intercontinental (ICBM) depuis cinq ans.

Les Etats-Unis et la Corée du Sud disent avoir observé un regain d'activité récent sur le principal site d'essais nucléaires nord-coréen, et n'excluent pas la possibilité que Pyongyang teste prochainement une bombe atomique pour la première fois depuis 2017.

«Nos forces armées révolutionnaires ont acquis un pouvoir invincible que le monde ne peut ignorer», a déclaré l'agence KCNA, en louant «l'idéologie militaire géniale, l'excellent commandement militaire et le courage et le cran sans précédent» de Kim Jong-un.

«Tout le peuple du pays contemple avec profondeur l'histoire des cent victoires de nos forces armées révolutionnaires», a affirmé l'agence, en égrenant la liste des faits d'armes nord-coréens depuis la guerre de Corée (1950-1953).

Si beaucoup s'attendaient à ce que Pyongyang se livre à une démonstration de force – défilé militaire géant ou essai d'arme majeur – le 15 avril pour le 110e anniversaire du fondateur du pays Kim Il-sung, grand-père de Kim Jong-un, le gouvernement a finalement fêté cet événement avec un simple défilé civil.

Mais des images satellite ont montré ces derniers jours d'importants préparatifs, et notamment des milliers de soldats et de véhicules avançant en formation sur un site d'entraînement à Pyongyang. «Typiquement, les troupes quittent le centre d'entraînement dès que la parade est prête, et leur présence renforce la possibilité d'un événement à venir», selon Martyn Williams, analyste au Stimson Center, sur le site 38 North spécialisé dans la Corée du Nord.