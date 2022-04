Plus d'un millier de soldats ukrainiens déposent les armes à Marioupol selon la Défense russe

Le ministère russe de la Défense a affirmé que plus d'un millier de soldats ukrainiens se seraient rendus à Marioupol le 13 avril. La veille, les autorités ukrainiennes avaient évalué les pertes à 20 000 morts dans la ville portuaire.

Plus d'un millier de soldats ukrainiens se sont rendus aux forces russes à Marioupol, la cité portuaire du sud-est de l'Ukraine, assiégée depuis des semaines, a annoncé le 13 avril le ministère russe de la Défense.

«Dans la ville de Marioupol, dans la zone de l'usine métallurgique Ilitch [...] 1 026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus», a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant qu'il y avait 47 femmes et 126 officiers parmi eux. Selon cette source, 150 d'entre eux étaient blessés et ont été pris en charge à l'hôpital de Marioupol. L'information n'a pas été confirmée par les autorités ukrainiennes.

Dans la nuit du 12 au 13 avril, un reportage de la télévision publique russe diffusé sur Rossia-24 annonçait la reddition de plus d'un millier de soldats ukrainiens dans cette ville. Les images montraient des hommes en tenue de camouflage transportant des blessés sur des brancards ou interrogés, debout, dans ce qui semble être une cave.

Le 12 avril, les autorités régionales du sud-est de l'Ukraine ont évalué à au moins 20 000 morts le nombre de victimes à Marioupol, où les combats durent depuis plus de 40 jours.

Prendre Marioupol permettrait aux Russes de consolider leurs gains territoriaux sur la bande côtière longeant la mer d'Azov en reliant la région du Donbass à la péninsule de Crimée, rattachée à la Russie depuis 2014.