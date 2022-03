Conflit en Ukraine : la chine renvoie à l'OTAN ses accusations de «désinformation»

«Accuser la Chine de faire de la désinformation sur l'Ukraine, c'est en soi de la désinformation», a répliqué lors d'une conférence de presse Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

La Chine a renvoyé ce 24 mars au patron de l'OTAN ses accusations de «désinformation», après que Jens Stoltenberg lui a reproché la veille de répandre des «mensonges éhontés» sur l'offensive russe en Ukraine dénoncée comme une invasion par les Occidentaux.

Relayant des soupçons américains, le patron de l'Alliance atlantique avait fustigé «la possibilité que Pékin apporte un soutien matériel pour l'invasion de l'Ukraine» et exhorté la Chine à «se joindre au reste du monde pour appeler à une fin immédiate et pacifique de cette guerre».

«Accuser la Chine de faire de la désinformation sur l'Ukraine, c'est en soi de la désinformation», a répliqué lors d'une conférence de presse Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le temps prouvera que la position de la Chine est du bon côté de l'Histoire

«Les Etats-Unis et l'OTAN devraient engager un dialogue avec la Russie pour démêler le nœud de la crise ukrainienne. Pour résoudre une crise, il convient d'être calme et rationnel, non de jeter de l'huile sur le feu», a-t-il déclaré.

«Nous avons toujours plaidé pour que l'Ukraine soit un pont entre l'Est et l'Ouest, plutôt que l'avant-garde d'un jeu entre grandes puissances», a par ailleurs argumenté Wang Wenbin. «Le temps prouvera que la position de la Chine est du bon côté de l'Histoire», a-t-il ajouté.

Proche partenaire de Moscou, la Chine n'a pas condamné l'offensive militaire russe et a appelé l'ensemble des parties à la retenue. Pékin avait par ailleurs fermement démenti le 14 mars les allégations de Washington – faites sous couvert d'anonymat – selon lesquelles la Russie aurait demandé son aide sur les plans militaire et économique pour mener son offensive en Ukraine.