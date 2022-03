Deux Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie

Deux Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans deux secteurs différents de Cisjordanie occupée. Selon Tsahal, le premier aurait tiré sur des soldats qui ont répliqué, le second a été tué lors d'une émeute dans un camp de réfugié.

Un adolescent palestinien a été tué lors d'une opération de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Nader Haitham Rayan, 16 ans, a été mortellement blessé par plusieurs balles, à la tête, à la poitrine et à la main, a fait savoir le 15 mars le ministère palestinien sans donner d'autres détails sur les circonstances de l'incident.

Un porte-parole des gardes-frontières israéliens, une unité déployée en Cisjordanie, a indiqué à l'AFP qu'un «terroriste a tiré vers nos forces qui ont répliqué et l'ont tué». L'échange de tirs s'est produit alors que les forces israéliennes quittaient le camp de Balata après avoir arrêté «un Palestinien recherché par Israël pour activités terroristes».

«Alors qu'elles s'apprêtaient à sortir du camp, une moto est arrivée avec un terroriste à bord qui a tiré dans leur direction. Les forces israéliennes ont répliqué et l'ont tué», a-t-il précisé.

Selon le ministère de la Santé palestinien, trois autres Palestiniens ont été blessés et ont été hospitalisés, dont un dans un état grave.

Un deuxième Palestinien tué dans un camp de réfugiés

Un deuxième Palestinien a été tué dans le camp de réfugiés de Qalandiya, près de Ramallah, selon le ministère palestinien et l'agence de presse officielle palestinienne Wafa ce 15 mars. Alaa Shaham, âgé d'une vingtaine d'années, a été mortellement touché d'une balle à la tête et six autres jeunes Palestiniens ont été blessés par balles, selon le ministère palestinien.

Le porte-parole des gardes frontières israéliens a de son côté fait état de violences lors d'une opération d’arrestations dans le camp de réfugiés de Qalandiya. Lorsque les forces israéliennes ont arrêté «deux personnes impliquées dans des activités terroristes [...] des émeutes ont éclaté dans le camp de réfugiés de Qalandiya», a-t-il indiqué dans un communiqué.

«Des centaines d'émeutiers ont notamment jeté des objets lourds depuis les toits des maisons mettant en danger les forces israéliennes qui ont répondu en dispersant les manifestations et en tirant», a-t-il ajouté.

Des affrontements avec l'armée israélienne éclatent régulièrement en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu, en marge de manifestations contre la colonisation israélienne ou d'arrestations dans des localités palestiniennes par les forces de sécurité israéliennes.

Selon le ministère de la Santé palestinien, 20 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes depuis début 2022. Environ 475 000 colons israéliens habitent en Cisjordanie, où vivent plus de 2,8 millions de Palestiniens.