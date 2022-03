Covid : la Chine confine les 17 millions d'habitants de la ville de Shenzhen

Après le signalement de 66 nouveaux cas de coronavirus à Shenzhen, dans le sud de la Chine, les autorités ont annoncé un confinement pour les 17 millions d'habitants de la ville.

Les 17 millions d'habitants de la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, ont été placés en confinement après le signalement de 66 nouveaux cas de coronavirus, a annoncé le gouvernement local, qui a aussi bouclé le quartier des affaires.

La ville, qui abrite des géants de la technologie tels que Huawei et Tencent, a demandé aux habitants de rester chez eux face à une montée des cas d'Omicron, après avoir déjà fermé les lieux non essentiels et interdit les restaurants ces derniers jours.

En effet, comme le rapporte l'agence Reuters, les neuf districts de Shenzhen avaient la veille interrompu les repas dans les restaurants, fermé les lieux de divertissement en intérieur et exigé que les entreprises fassent travailler leurs employés à domicile, dans la mesure du possible, à partir de la semaine à venir.