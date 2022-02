La Roumanie annonce avoir intercepté un avion de l'armée de l'air ukrainienne, le pilote s'est rendu

Après avoir pénétré dans l'espace aérien roumain, un appareil de l'armée de l'air ukrainienne a été intercepté par deux F-16 de l'armée roumaine, qui l'ont escorté jusqu'à une base aérienne. Le pilote s'est mis à disposition des autorités.

Le ministère roumain de la Défense a indiqué le 24 février que deux de ses avions F-16, au cours d'une mission de police aérienne de l'OTAN, ont intercepté un avion de l'armée de l'air ukrainienne qui avait pénétré dans l'espace aérien roumain, et l'ont escorté jusqu'à une base aérienne à Bacau. Selon le ministère de la Défense, les avions roumains «ont strictement appliqué les procédures nationales et les règles internationales applicables dans de telles situations, par l'interception et l'identification visuelle de l'avion entrant dans l'espace aérien roumain». Il a également précisé que le pilote ukrainien s'est mis à la disposition des autorités roumaines.

La Roumanie a condamné fermement l'opération militaire lancée par la Russie ce 24 février. Le 22 février, elle s'était dite prête à accueillir 500 000 réfugiés en provenance de l'Ukraine voisine en cas d'aggravation du conflit avec la Russie.