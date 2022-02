La Russie et la Biélorussie mènent des exercices militaires planifiés en Biélorussie

Des exercices militaires conjoints russo-biélorusses ont débuté le 19 février en Biélorussie. Planifiés à l'avance, ils surviennent néanmoins dans un contexte international particulièrement tendu autour du dossier ukrainien.

Baptisés «Détermination alliée-2022», des exercices conjoints russo-biélorusses ont débuté le 19 février sur les polygones interarmes des forces militaires de la République de Biélorussie, à Baranovitchi. Le but de ces manœuvres : élaborer les tâches de répression et de répulsion des agressions extérieures dans le cadre d’une opération de lutte contre le terrorisme et de la protection des intérêts de l’Etat unifié.

Auteur: RT France

Ces exercices, prévus à l'avance, surviennent dans un climat international particulièrement tendu autour du dossier ukrainien. Les pays occidentaux accusent en effet la Russie de vouloir envahir l'Ukraine, ce qu'a démenti à Moscou à de nombreuses reprises. La Russie s'inquiète pour sa part du soutien militaire occidental à Kiev et de l'expansion de l'OTAN.