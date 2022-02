Von der Leyen ignorée par un ministre ougandais lors d'un sommet UE-Union africaine (VIDEO)

Lors du sommet entre l'UE et l'Union africaine ce 18 février, Ursula von der Leyen a vécu un moment gênant quand un ministre ougandais est passé devant elle sans la saluer. Il a fallu l'intervention d'Emmanuel Macron pour rattraper la situation.

C'est un instant embarrassant qu'a vécu Ursula von der Leyen lors du sommet à Bruxelles entre l'UE et l'Union africaine au cours d'une séquence filmée pour l'arrivée des représentants africains accueillis par le président français, le président du Conseil européen et par la présidente de la Commission européenne.

Le ministre ougandais des Affaires étrangères, Jeje Odongo, est passé lors de son arrivée devant la seule femme de ce comité d'accueil sans la saluer. Après avoir serré la main de Charles Michel et d'Emmanuel Macron, Jeje Odongo a alors pris la pose pour la photo officielle. C'est alors que le chef de l'Etat français a semblé lui rappeler la présence de la présidente de la Commission européenne. Le ministre ougandais l'a finalement saluée sans toutefois lui serrer la main. Il a ensuite échangé quelques mots avec une Ursula von der Leyen manifestement gênée par la situation.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day :) pic.twitter.com/kvqdIDLOcc — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) February 18, 2022

L'épisode n'est pas sans rappeler le «sofiagate». Lors d'une réunion le 6 avril 2021 à Ankara, Ursula von der Leyen avait été placée sur un divan, tandis que Charles Michel, représentant des Etats membres de l'UE, et le président turc Erdogan prenaient place dans les deux seuls fauteuils disponibles.

«Je suis la première femme présidente de la Commission européenne et je souhaite être traitée comme présidente de la Commission. A Ankara, cela n'a pas été le cas et c'est arrivé parce que je suis une femme», avait-t-elle alors soutenu lors d'un débat au Parlement européen sur le sujet. «Je me suis sentie blessée et je me suis sentie seule en tant que femme et en tant qu'Européenne», avait-t-elle ensuite lancé à l'adresse du président du Conseil européen Charles Michel, accusé de ne pas avoir réagi.

Lors de ce somment entre l'UE et l'Union africaine, les deux institutions ont jeté les bases d'un «partenariat rénové» avec une aide pour produire des vaccins anti-Covid en Afrique et une stratégie d'investissements de 150 milliards d'euros pour contrer les influences russe et chinoise.