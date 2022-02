Tensions géopolitiques : Lavrov et Di Maio tiennent une conférence de presse à Moscou

Depuis Moscou où ils s'entretiennent ce 17 février, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue italien, Luigi Di Maio, donnent une conférence de presse conjointe.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue italien, Luigi Di Maio, donnent une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs entretiens à Moscou, ce 17 février. Les parties devraient échanger leurs points de vue sur les questions mondiales et régionales, notamment les garanties de sécurité à long terme sur le continent en lien avec les tensions à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur les questions bilatérales d'actualité et la coopération dans un large éventail de domaines.