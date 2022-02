Covid-19 : la Suède va lever la quasi-totalité de ses restrictions le 9 février

La Suède va lever la quasi-totalité de ses mesures restrictives contre le Covid à partir du 9 février eu égard à une pandémie entrée, selon le gouvernement, dans une «nouvelle phase» avec le variant Omicron contagieux mais a priori moins sévère.

Le gouvernement suédois a annoncé ce 3 février lever la quasi-totalité de ses mesures anti-Covid à compter du 9 février, face à une pandémie entrée, selon lui, dans une «nouvelle phase» avec le variant Omicron contagieux mais a priori moins sévère.

Parmi les mesures intérieures qui seront levées, les bars et les restaurants n'auront plus l'obligation de fermer à 23h et la jauge pour les rassemblements sera levée. En outre, les exigences liées aux certificats de vaccination pour les rassemblements publics seront supprimées, et il ne sera plus recommandé de porter un masque dans les transports en commun en cas d'affluence.

«La pandémie n'est pas terminée, mais nous entrons dans une toute nouvelle phase [...] les connaissances se sont améliorées [...] plusieurs études montrent qu'Omicron conduit à une maladie moins grave», a déclaré la Première ministre Magdalena Andersson lors d'une conférence de presse.

Même si le variant Omicron a provoqué une flambée des infections dans le royaume, cela ne se traduit pas par une augmentation des hospitalisations pour des formes graves de la maladie dans un pays où la population est largement vaccinée (plus de 83% de la population de plus de 12 ans a reçu deux doses de vaccin à ce jour, et 49,4% trois doses). Si «l'évaluation globale montre que nous pouvons commencer à revenir à la normale», le gouvernement «continuera d'être vigilant quant à l'évolution de la pandémie», a affirmé la ministre de la Santé Lena Hallengren.

Le retour au travail sur place se fera de façon progressive, de même que pour les cours de l'enseignement supérieur. La recommandation de rester chez soi en cas de symptômes demeure, de même que des restrictions d'entrée depuis l'étranger (pass vaccinal ou test négatif pour l'Union européenne, test négatif pour le reste du monde hors frontières fermées). Certaines recommandations demeureront au-delà du 9 février pour les non vaccinés comme éviter les foules en intérieur.

Le bilan total depuis le début de la pandémie a atteint selon les derniers chiffres 16 028 morts en Suède, un nombre qui se situe dans la moyenne européenne – mais nettement supérieur à celui de ses voisins norvégien, finlandais et danois.

Le 1er février, le Danemark a été le premier pays de l'UE à lever la quasi-totalité des restrictions liées au coronavirus. Il a été suivi le soir-même par la Norvège voisine, où le Premier ministre Jonas Gahr Store a déclaré que la société devait «vivre avec» le virus.