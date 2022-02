Russie : pas de nouvelles restrictions malgré l'envolée du nombre de contaminations

Les autorités russes ont indiqué qu'elles n'envisageaient pas d'adopter de nouvelles mesures contre l'épidémie de Covid-19, en dépit d'une progression considérable du nombre de cas, alors que le taux de vaccination reste plutôt faible.

Aucune nouvelle restriction face à l'épidémie de Covid-19, ont annoncé les autorités russes ce 2 février, malgré une progression spectaculaire du nombre de nouveaux cas : après avoir franchi la barre symbolique des 100 000 infections quotidiennes le 29 janvier, environ 140 000 nouveaux cas ont été recensés le 2 février, sous l'effet du variant Omicron. A Moscou et à Saint-Pétersbourg, le nombre de nouveaux cas a connu une augmentation significative, passant de 21 533 à 23 784 personnes en 24 heures pour la première, et de 13 619 à 19 234 pour la seconde, selon les données publiées sur le portail stopcoronavirus.rf.

«Nous ne voyons pas de raisons pour des restrictions particulières», a expliqué Anna Popova, directrice de l'agence sanitaire fédérale Rospotrebnadzor dans une interview à l'agence de presse RIA Novosti, affirmant que « le système de santé tient le coup [et que] la mortalité n'est pas plus élevée que lors des périodes que nous avons traversées ces deux dernières années». «Nous constatons qu’il n’y a pas de croissance au niveau du taux de décès», a-t-elle complété, soulignant que le nouveau variant entraînait moins de morts que son prédécesseur, le variant Delta.

Pour reprendre le cas de la capitale, le nombre de décès est ainsi passé à 78 le 2 février, contre 76 la veille. Au total, le nombre de nouveaux décès reste relativement limité avec 678 le 2 février, contre près de 1 200 au plus fort de la précédente vague de l'automne 2021, qui avait conduit le gouvernement à décréter une semaine chômée pour enrayer l'épidémie. En outre, «le taux d’occupation des lits baisse», a déclaré Anna Popova, évoquant une «dynamique négative» sur cet indicateur.

Les autorités ont refusé d'introduire tout nouveau confinement drastique après la première vague du printemps 2020, et les Russes restent exposés au virus, avec un taux de vaccination qui se situe à environ 48 %. Depuis le début de la pandémie, les autorités ont recensé 332 690 morts du Covid-19. L'agence des statistiques Rosstat, qui retient une définition plus large, en a dénombré plus de 660 000.