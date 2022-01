Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête sur l'assassinat d'une Française au Maroc

Après le meurtre par arme blanche d'une touriste française de 79 ans au sud d'Agadir, la justice française a ouvert une enquête pour «assassinat en relation avec une entreprise terroriste». La police antiterroriste marocaine enquête également.

Le 19 janvier, la justice française a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «assassinat en relation avec une entreprise terroriste» après le meurtre le 15 janvier d'une touriste française dans le sud du Maroc.

Cette ressortissante française de 79 ans a été tuée sur un marché de Tiznit à l'aide d'une arme blanche. Elle résidait dans un camping proche de cette petite ville. Un suspect âgé de 31 ans a été arrêté le jour même à Agadir, à quelques dizaines de kilomètres du lieu du crime.

Au Maroc, une source proche de l'enquête a affirmé le 19 janvier à l'AFP que ce suspect avait été conduit dans un hôpital psychiatrique en vue d'une expertise médicale. «Le juge d'instruction chargé du dossier a décidé ce [19 janvier] de placer le suspect à l'hôpital psychiatrique Ar-Razi à Salé après consultation avec le parquet. Il y sera soumis à une expertise médicale et l'enquête se poursuit», a précisé cette source. Selon la police marocaine, le suspect avait séjourné dans un hôpital psychiatrique «du 25 septembre au 25 octobre 2021».

Le suspect est également soupçonné d'avoir tenté d'assassiner une Belge à Agadir, selon la police marocaine. Blessée à l'arme blanche, elle a été hospitalisée dans cette ville touristique, et ses jours n'étaient pas en danger.

La police antiterroriste marocaine et le parquet national antiterroriste français mènent l'enquête

Dans la soirée du 17 janvier, cette source ayant requis l'anonymat avait affirmé que le parquet marocain avait confié l'enquête à la police antiterroriste, soupçonnant un «mobile terroriste du crime».

Le 19 janvier, en France, le parquet national antiterroriste (PNAT) a annoncé à son tour dans un communiqué avoir ouvert une enquête sur cette affaire.

A la suite du meurtre de la septuagénaire, le gouvernement français a «recommandé de faire preuve de vigilance dans l'ensemble des lieux publics et lors de ses déplacements au Maroc», dans un conseil aux voyageurs publié sur le site internet de l'ambassade de France au Maroc.

Le royaume a été épargné ces dernières années par les violences liées aux groupes djihadistes. Cependant, il a été le théâtre fin 2018 d'une attaque contre deux touristes scandinaves, décapitées au nom de Daesh dans les montagnes du Haut-Atlas. A l'issue d'un procès très suivi, les accusés ont été condamnés à la peine de mort, non appliquée au Maroc depuis 1993.

Depuis 2002, la police marocaine a démantelé plus de 2 000 cellules terroristes et interpellé plus de 3 500 personnes dans le cadre d'affaires liées au terrorisme, selon les données communiquées en 2021 par le Bureau central d'investigations judiciaires.