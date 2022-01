Des Rwandais se réfugient sur une île de RDC pour «fuir le vaccin» contre le Covid-19

Une centaine de Rwandais sont arrivés sur l'île d'Idjwi, au sud de la République démocratique du Congo, expliquant vouloir ainsi «fuir le vaccin» contre le Covid-19. Les autorités congolaises s'interrogent toutefois sur leurs véritables intentions.

«Nous avons déjà enregistré au moins 100» de ces personnes, a indiqué à l'AFP Karongo Kalaja, administrateur du territoire d'Idjwi. «Ils arrivent mais jusque-là on ne connaît pas les vraies raisons pour lesquelles ils fuient leur pays», a-t-il ajouté.

«101 de ces personnes avaient été recensées [le 11 janvier] par la chefferie [entité administrative] de Ntambuka», a précisé Idée Bakalu, président honoraire de la mutualité des ressortissants d'Idjwi vivant à Bukavu, chef-lieu de la province congolaise du Sud-Kivu. Esther Muratwa, présidente de la société civile d'Idjwi, a chiffré leur nombre à 123.

Ces Rwandais disent fuir le vaccin contre le coronavirus, mais «on ne connaît pas leurs intentions», a commenté Idée Bakalu, précisant que les autorités de la chefferie avaient entamé des «démarches pour ramener ces gens chez eux». Selon Dunia Muhigirwa, enseignant à Idjwi, ces Rwandais, parmi lesquels se trouvent des femmes et des enfants, disent en effet «fuir le vaccin» contre le Covid-19. Ils sont en cours d'identification dans les villages de Lemera et Nyereji où, selon l'enseignant, «la majorité vit pour le moment dans des familles d'accueil». «Leur présence nous inquiète étant donné que le motif pour lequel ils se retrouvent à Idjwi n'est pas clair», a-t-il ajouté.

Au Rwanda, la vaccination contre le Covid-19 est obligatoire dans les transports en commun, dans les bars et restaurants ou encore lors de conférences et meetings. Des centaines de milliers de Hutus rwandais s'étaient enfuis vers l'est de la RDC après le génocide des Tutsi de 1994. Quelque 40 000 d'entre eux étaient venus sur l'île d'Idjwi qui n'a toutefois jamais été en proie aux violences de groupes armés qui sévissent depuis dans les provinces du Sud et du Nord-Kivu.