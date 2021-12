Equateur : vaccination obligatoire pour les plus de cinq ans, une première mondiale

Le ministère équatorien de la Santé a rendu la vaccination obligatoire pour les citoyens de plus de cinq ans, une première mondiale pour ce groupe d'âges. Une décision que le gouvernement tente de justifier par la situation épidémique dans le pays.

En Ecuador se declara la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19. Esta decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de ‘preocupación’.



En effet, jusqu'ici, seule une poignée de pays ont rendu obligatoire la vaccination, mais aux personnes majeures comme l'Autriche (appliquée en février 2022), le Tadjikistan, le Turkménistan ou l'Indonésie.

Le ministère équatorien de la Santé a fait valoir que la décision était conforme à la Constitution. La loi sur la santé précise que le pouvoir exécutif peut «déclarer obligatoire la vaccination contre certaines maladies, dans les termes et les conditions que la réalité épidémiologique nationale et locale exige», selon le ministère. «Cette décision a été prise en raison de l'état épidémiologique actuel, c'est à dire de l'augmentation des infections et de la circulation des nouveaux variants», appuie le communiqué.

La vaccination ne sera cependant pas obligatoire pour les personnes présentant, sur justificatif, des contre-indications médicales. 69% des 17,7 millions d'Equatoriens ont été complètement vaccinés. Environ 900 000 personnes ont reçu une troisième dose de rappel.

L'Equateur avait rendu obligatoire la semaine dernière la présentation d'un pass vaccinal pour participer à des manifestations publiques, accéder aux centres commerciaux, restaurants, cinémas ou théâtres, dont elle a réduit la jauge d’accueil à 50%.