Luxembourg : une manifestation contre les restrictions sanitaires dispersée au canon à eau

Des heurts sont survenus au Luxembourg lors d'une manifestation contre les restrictions sanitaires, une semaine après que des manifestants sans pass sanitaire ont forcé l'entrée de plusieurs marchés de Noël.

Une nouvelle manifestation anti-restrictions sanitaires a dégénéré au Luxembourg le 11 décembre. Entre «1 000 et 1 500 personnes» étaient présentes selon le journal luxembourgeois Le Quotidien, «plusieurs centaines» selon l'AFP. La police a fait usage d'un canon à eau et procédé à des interpellations, comme en témoignent les images de la manifestation.

«Situation tendue. Plusieurs pelotons de maintien de l’ordre sont présents pour réagir aux incidents et intercepter des perturbateurs», avait déclaré la police du Luxembourg lors d'un point en ligne à 17h. Plus tard dans la soirée, la police a fait savoir que le calme était revenu et que «plus d’une vingtaine de personnes [avaient] été interceptées». Aucun agent de police n'a été blessé.

(1) La manifestation s’est dispersée. Groupes de manifestants présents au centre. Situation tendue. Plusieurs pelotons de maintien de l’ordre sont présents pour réagir aux incidents et intercepter des perturbateurs. — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 11, 2021

Selon l'AFP, les forces de l'ordre du Luxembourg ont été épaulées par des renforts venus de Belgique voisine.

La semaine précédente, le 4 décembre, des protestataires avaient alors forcé l'entrée de plusieurs marchés de Noël et jeté des œufs sur le domicile du Premier ministre Xavier Bettel, réclamant sa démission.

Pass sanitaire imposé dans les entreprises le 15 janvier

Les mesures de restriction ont été récemment durcies au Luxembourg avec l'obligation de présenter un pass sanitaire (attestant que son détenteur est vacciné ou guéri) dans le secteur des loisirs, et non plus seulement un test négatif.

En outre, un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 48 heures sera exigé dans les entreprises à partir du 15 janvier. Ceux qui ne présenteront pas ces pièces pourront être suspendus sans rémunération.

Les hospitalisations en soins intensifs comme les contaminations ont augmenté ces deux dernières semaines au Grand-Duché, où 78% des plus de 12 ans sont vaccinés.