«Une provocation» : le président brésilien Bolsonaro indigné par l'accueil de Lula à l'Elysée

Le président brésilien a peu goûté la réception de son adversaire Luiz Inacio Lula da Silva à l'Elysée il y a quelques jours. Estimant qu'Emmanuel Macron a toujours été hostile envers lui, il a qualifié cette invitation de «provocation».

«Macron a toujours été contre nous, il nous a toujours attaqué sur la question de l'Amazonie. Donc on dirait vraiment que c'est une provocation», a déclaré le dirigeant conservateur lors d'un entretien à Radio Sociedade, une radio de Bahia (nord-est). «Macron et Lula vont bien ensemble, ils s'entendent bien et parlent le même langage», a-t-il ajouté.

Dans le cadre d'une vaste tournée européenne, Lula a été reçu la semaine dernière par Emmanuel Macron à l'Elysée pour un déjeuner et un entretien «sur les derniers développements sur la scène internationale». L'ex-président brésilien (2003-2010) «a partagé sa vision du rôle du Brésil dans le monde, constatant que ces trois dernières années, le pays s'est placé en retrait du cadre multilatéral et des grands accords internationaux», avait précisé l'Elysée dans un communiqué.

Lula est considéré comme le challenger du président sortant pour l'élection de 2022, même s'il ne doit annoncer qu'en début d'année prochaine s'il briguera ou non un troisième mandat.

En 2019, Jair Bolsonaro avait eu de vifs échanges avec Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux après des critiques du président français sur la multiplication des incendies en Amazonie. Et en janvier dernier, le président brésilien avait prié son homologue français d'arrêter «de dire des idioties» au sujet de l'impact de la production de soja sur la déforestation. «Pour l'amour de Dieu, Monsieur Macron, n'achetez pas de soja brésilien, comme cela vous ne déforestez pas l'Amazonie. Achetez du soja en France», avait-il déclaré non sans ironie. Le président français est un des principaux opposants à la ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, en raison notamment des problèmes de déforestation en Amazonie.