Le directeur de la CIA et le chef du Conseil de sécurité de Russie se sont rencontrés à Moscou

En déplacement à Moscou, le directeur de l'agence centrale des renseignements américains s'est entretenu avec le chef du Conseil de sécurité de Russie. Les deux hommes ont notamment discuté des relations bilatérales entre leurs pays.

Comme le rapporte l'agence de presse TASS, le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nikolaï Patrouchev, a rencontré le 2 novembre à Moscou William Burns, directeur de la CIA, principale agence de renseignement américaine.

«Les parties ont discuté des relations entre la Russie et les Etats-Unis», peut-on lire dans un communiqué, cité par TASS, du Conseil de sécurité russe, organe consultatif du chef de l'Etat en matière de sécurité nationale.

Il s'agissait de la première rencontre Patrouchev-Burns depuis que ce dernier a pris ses fonctions de directeur de la CIA. Leur précédent contact remonte à 2013, lorsque Patrouchev s'était rendu aux Etats-Unis. William Burns était alors secrétaire d'Etat adjoint (le secrétaire d'Etat John Kerry était en tournée au Moyen-Orient à ce moment-là, Patrouchev a donc été reçu par son adjoint).

Selon un porte-parole de l'ambassade américaine à Moscou cité par l'AFP, le déplacement en Russie de William Burns a eu lieu à la demande du président Joe Biden. Le directeur de la CIA y conduisait une délégation de hauts fonctionnaires pour des réunions sur deux jours. «Ils rencontrent des membres du gouvernement russe pour discuter d'une série de questions relatives aux relations bilatérales», a précisé le porte-parole.

Moscou, Washington : une relation qui évolue ?

Nikolaï Patrouchev entretient des contacts réguliers avec le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan. Cette année, ils se sont entretenus par téléphone à six reprises et se sont rencontrés une fois.

William Burns a été ambassadeur des Etats-Unis en Russie de 2005 à 2008. Il a été nommé directeur de la CIA en mars 2021, devenant ainsi le tout premier diplomate de carrière de l'histoire américaine à occuper ce poste.

Le 16 juin 2021, le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden se sont rencontrés à Genève pour des entretiens. Il s'agissait de leur première rencontre en face à face en qualité de chefs d'Etat et du premier sommet russo-américain depuis 2018. Dans une déclaration commune, les dirigeants ont souligné que les deux parties étaient déterminées à entamer un dialogue bilatéral global sur la stabilité stratégique. Ce dialogue serait significatif et vigoureux, ont-ils promis. De même, Moscou et Washington ont convenu d'entamer des consultations sur la cybersécurité, l'échange de prisonniers et le contrôle des armements.