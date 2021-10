Belgique : une altercation violente sur fond d'accusation de racisme laisse une femme ensanglantée

Une vidéo, très relayée sur les réseaux sociaux, montre une altercation dans un bus en Belgique qui laisse une femme le visage en sang. Une accusation de racisme pourrait être à l'origine de la rixe entre les voyageurs.

Les images choquantes d'une violente altercation dans un bus en Belgique ont été relayées sur les réseaux sociaux. La vidéo qui a suscité de nombreuses réactions montre une dispute violente entre voyageurs sur une liaison de bus reliant le centre d'Anvers et Oeleghem, le 27 octobre dernier. Elle se termine par le visage en sang d'une femme tombée du bus. La séquence étant tronquée, il est toutefois difficile de comprendre les causes et les circonstances précises de la rixe entre les voyageurs.

On peut toutefois entendre des rires, des cris, notamment d'un bébé et un individu criant : «Raciste !» en flamand. Selon les médias belges, la femme de 57 ans aurait alors répondu également en flamand : «Je ne suis pas raciste, il me frappe.»

Filmant la femme hors du bus, ensanglantée et à terre sur le trottoir après la querelle, l'auteur présumé de la vidéo aurait alors déclaré : «Elle a été renvoyée du bus. Elle a dit "cancer marocain" et regarde ce qui lui arrive.»

Contactée par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws le 28 octobre la police d'Anvers mènerait toujours l'enquête : «Nous avions reçu ce clip hier soir, c’est une version coupée de ce qu'il s’est passé. Dans ce genre d’incidents, on ne sait pas immédiatement qui a fait quoi. C’est pourquoi, nous menons une enquête avec l'utilisation de toutes les image.»

La police aurait identifié une femme âgée de 36 ans parmi les suspects. Elle a toutefois été libérée après un interrogatoire. Toujours d'après Het Laatste Nieuws, la victime dont l'état est préoccupant aurait en effet fait une chute grave, probablement après avoir été poussée, lui causant une profonde blessure à la tête.