Australie : Melbourne met fin à un confinement cumulé record de 300 jours (VIDEO)

La ville australienne de Melbourne détient le record du confinement le plus long, 300 jours, lequel vient de se terminer dans la nuit du 21 au 22 octobre. L’objectif vaccinal permettant la réouverture a été atteint, avec 70% de personnes vaccinées.

Les cinq millions d'habitants de Melbourne, deuxième plus grande ville d'Australie, en ont enfin terminé avec un confinement qui a duré au total 300 jours, répartis en six périodes, un record depuis le début de la pandémie de Covid-19. La mesure a été levée à minuit dans la nuit du 21 au 22 octobre, maintenant que 70% de la population éligible est vaccinée à Melbourne et dans l'État de Victoria où se trouve la métropole. Le dernier de ces six confinements avait débuté le 5 août. Bars, restaurants et commerces sont désormais accessibles, mais avec des jauges allant de 20 à 50 personnes selon les lieux. Certaines restrictions demeurent, notamment l'interdiction des regroupements en public et les sports de plein air, mais pourront être allégées dans les prochaines semaines, lorsque le taux de vaccination atteindra 80%.

L'Australie a été relativement épargnée par la pandémie, déplorant environ 150 000 cas et 1 500 décès pour une population de 25 millions d'habitants. Après avoir cherché à atteindre le «zéro Covid» pendant une grande partie de la pandémie, Melbourne a suivi l'exemple de Sydney en abandonnant cette stratégie après avoir échoué à contenir le variant Delta. Les autorités de l'Etat de Victoria ont néanmoins prévenu que les hôpitaux seraient probablement soumis à une «pression intense» en conséquence de cette décision de réouverture, alors que 2 200 nouveaux cas étaient enregistrés le 20 octobre.