Russie : quatre morts et douze blessés dans le crash d'un avion

Un avion de type L-410 a raté le 12 septembre son atterrissage alors qu'il s'approchait de l'aéroport de Kazatchinskoïe en Sibérie orientale. Selon le ministère des Urgences quatre personnes ont perdu la vie et 12 personnes ont été blessées.

Quatre personnes – deux passagers et deux membres d'équipage – sont décédés le 12 septembre dans le crash d'un avion bimoteur L-410 dans la région d'Irkoustsk, à 4 kilomètres du village de Kazatchinskoïe (Sibérie orientale).

L'appareil transportant 16 passagers devait relier Irkoutsk à Kazatchinskoïe, selon un communiqué du ministère des Urgences cité par Tass. Certains ont réussi à s'extirper de l'avion selon l'agence de presse.

«Des opérations de sauvetage sont menées pour libérer les personnes piégées à bord. Une cinquantaine de [secouristes] sont impliqués» a en outre précisé de son côté le ministère dans un communiqué. De son côté, une porte-parole du bureau du procureur des transports de Sibérie orientale a précisé que l'accident s'est produit lors de la deuxième approche de l'atterrissage. «Lorsque l'avion a tenté d'atterrir pour la première fois, quelque chose s'est mal passé. Il a commencé à effectuer la deuxième approche et s'est écrasé», a-t-elle déclaré sans plus détails. Tass avance de son côté que le brouillard pourrait être l'une des causes à l'origine de l'accident.



Un crash impliquant avion du même type s'est produit le 19 juin dernier. L'appareil s'était écrasé dans la région de Kemerovo (sud-ouest de la Sibérie) faisant quatre morts et 15 blessés. Il transportait 17 parachutistes et deux membres d'équipage. Une panne d'un des deux moteurs peu après son décollage de l'aérodrome de Tanaï vers 10h du matin (5h heure de Paris), et une collision lors de la tentative d'atterrissage d'urgence seraient à l'origine de l'accident. Le comité d'enquête avait alors ouvert une enquête pour «violations des règles de sécurité».