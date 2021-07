Poutine et Macron s'entretiennent sur l'avenir des relations Russie-UE

Les chefs d'Etat français et russe ont notamment souligné, lors d'un entretien téléphonique ce 2 juillet, l'importance d'une normalisation des relations UE-Moscou pour la résolution de nombreux problèmes transnationaux.

A l’initiative de la partie française, le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu ce 2 juillet par téléphone avec son homologue français, Emmanuel Macron.

«Un large éventail de questions liées à la coopération entre la Russie et la France dans le domaine des affaires internationales a été a été soigneusement examiné. Une attention particulière a été accordée aux questions de stabilité et de sécurité sur le continent européen», rapporte le Kremlin dans un communiqué. Selon la présidence russe, «il a été constaté que l’établissement de relations constructives et prévisibles entre la Russie et l’UE et le retour à un dialogue normal et respectueux contribueraient à la solution de tels problèmes actuels aigus que la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme international, les soins de santé, le climat et la résolution des conflits régionaux».

De même, la présidence français a rapporté que les deux chefs d'Etat avaient «évoqué la nécessité de prolonger [le] dialogue structuré sur la stabilité stratégique du continent européen». «Le Président de la République [Emmanuel Macron] a rappelé la volonté de la France qu’une relation plus confiante puisse s’instaurer entre l’Union européenne et la Russie», selon l'Elysée.

Les deux dirigeants ont également évoqué, lors de cet entretien, les dossiers ukrainien et libyen ou encore la situation dans le Haut-Karabagh.

Lors d'un récent sommet européen, la volonté de Paris et de l'Allemagne de relancer le dialogue avec la Russie par un sommet de l'Union européenne avec Vladimir Poutine, s'est heurtée au refus de plusieurs Etats-membres – les pays baltes, la Pologne, la Suède et les Pays-Bas. Le Kremlin avait exprimé ses regrets face à l'avortement de ce projet.