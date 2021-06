La Russie prête au dialogue avec l'OTAN mais en présence d'experts militaires

Alors que le Secrétaire général de l'OTAN déplore l'absence de dialogue entre l'Alliance atlantique et Moscou, la porte-parole de la diplomatie russe a souligné qu'une telle discussion n'aurait de sens qu'en présence d'experts militaires.

Sur sa chaîne Telegram, Maria Zakharova, la porte-parole de ministère russe des Affaires étrangères, a tenu a répondre au Secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, qui avait regretté le 7 juin dans un entretien accordé à Die Welt, que le conseil OTAN-Russie ne soit pas réuni depuis 19 mois, en dépit d'une invitation faite à Moscou.

«La Russie ne se soustrait pas au dialogue avec l'OTAN et est prête à une véritable discussion sur les questions de désescalade et de prévention des incidents. Mais sans la participation d'experts militaires, les négociations sur ces sujets n'ont pratiquement aucun sens. Et Monsieur Stoltenberg en est bien conscient», a ainsi répliqué Maria Zakharova.

Au sujet de la remarque de Secrétaire général de l'OTAN selon laquelle la balle était dans le camp de Moscou, la diplomate a déclaré : «En parlant de balle, Monsieur Stoltenberg, retournez vers vos buts, nous allons marquer.»

Dans son interview à Die Welt, Jens Stoltenberg avait suggéré de reprendre les réunions du Conseil OTAN-Russie, notant que Moscou avait été invité à dialoguer il y a plus d'un an, mais n'avait jamais répondu : «La balle est maintenant dans le camp de la Russie. Je voudrais inviter à nouveau la Russie à participer à une réunion du Conseil OTAN-Russie dès que possible. Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles discuter, qui sont dans l'intérêt commun de l'OTAN et de la Russie.»