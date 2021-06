Vladimir Poutine participe à l’inauguration d'une sculpture du tsar Alexandre III (VIDEO)

Tenant un discours lors de la cérémonie d'inauguration d'une sculpture d'Alexandre III, le chef d'Etat russe a salué la «combinaison naturelle et harmonieuse» de progrès technologique et de respect de la tradition qui prévalait à l'époque du tsar.

Ce 5 juin, au lendemain de ses interventions au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a participé à la cérémonie d'inauguration d'une sculpture d'Alexandre III au palais de Gatchina, dans la région de Leningrad – palais qui fut la résidence favorite de l'empereur qui régna sur la Russie de 1881 à 1894.

A cette occasion, l'actuel chef d'Etat a loué la cohabitation de progrès technologique et de maintien des traditions, qui prévalait selon lui du temps d'Alexandre III : «Il est très difficile, voire impossible, d'évaluer en temps réel l'ampleur d'un tel travail. Mais nous pouvons aujourd'hui dire avec certitude que l'époque d'Alexandre III nous donne un exemple de combinaison naturelle et harmonieuse de transformations technologiques, industrielles, étatiques à grande échelle et de fidélité aux traditions et à la culture nationales, aux racines [du pays].»

Et le président russe d'établir un parallèle explicite entre l'époque d'Alexandre III et la nôtre : «Aujourd'hui, au cours de ce XXIe siècle si turbulent et dynamique, alors que les changements affectent toutes les sphères de la vie, il est important pour nous de préserver le patrimoine historique, culturel et spirituel de la Russie – les valeurs qui unissent notre peuple.»

Partant, Vladimir Poutine a promis «de nouveaux projets éducatifs modernes» ainsi qu'une «attention particulière à l'éducation patriotique des jeunes» de la part de l'Etat russe.