Israël prépare ses troupes à une éventuelle intervention au sol à Gaza

L'armée israélienne aurait regroupé des milliers de soldats autour de la bande de Gaza, laissant entrevoir l'éventualité d'une intervention au sol après plusieurs jours de bombardements, dans un contexte d'escalade des violences.

Ce 13 mai, les forces armées israéliennes se sont massées près de la bande de Gaza, où elles se préparent à l'éventualité d'une intervention au sol après plusieurs jours de bombardements de l'enclave palestinienne, d'où sont tirées des centaines de roquettes.

Selon Reuters, Tsahal aurait ainsi regroupé des milliers de soldats à proximité de la clôture de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien, laissant entrevoir une intervention terrestre comparable à celles qui ont eu lui en 2014 lors de l'opération «Bordure protectrice», et en 2008-2009 lors de l'opération «Plomb durci».

Trois brigades près de Gaza se préparent à faire face [...] à plusieurs éventualités

Le lieutenant-colonel et porte-parole de l'armée israélienne Jonathan Conricus s'est exprimé sur la situation en ces termes : «Le chef d'état major inspecte ces préparatifs et fournit des instructions [...] Nous avons un quartier général de campagne et trois brigades près de Gaza qui se préparent à faire face à cette situations et à plusieurs éventualités.» En attendant une éventuelle intervention au sol, l'armée israélienne poursuit sa campagne de frappes aériennes.

Selon un nouveau bilan du Hamas en date du 13 mai, 83 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens, dont 17 enfants, et 487 ont été blessées. Les autorités israéliennes font état de sept morts, dont un enfant de six ans, et plusieurs centaines de blessés. Les violences entre Israéliens et Palestiniens sont récemment montées d'un cran, avec notamment des affrontements sur l'esplanade des Mosquées, et des tensions autour de l'expulsion de familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est, occupé illégalement par l'Etat hébreu.