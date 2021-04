«La démocratie, ce n’est pas du Coca-Cola», affirme le chef de la diplomatie chinoise

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rejeté toute tentative d'imposer des réformes aux autres pays sur la base de «critères étrangers», estimant que la démocratie n'était pas «du Coca-Cola, avec un goût unique dans le monde entier».

Dans un communiqué publié sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie Wang Yi a déclaré qu'aucune puissance n’était en droit de contester la voie choisie par d'autres pays et de dicter aux autres des réformes basées sur des «critères étrangers». Commentant les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, que certains réduiraient selon lui à une lutte entre «démocratie et autoritarisme», Wang Yi a affirmé que «la démocratie n'est pas du Coca-Cola, dont les Etats-Unis produisent un concentré qui a le même goût dans le monde entier».

S'il n'y a qu'un seul modèle et une seule civilisation sur la terre, le monde perdra sa vitalité

«Brandir l'étendard de la démocratie et des droits de l’homme pour […] s’ingérer dans les affaires des autres pays et créer des divisions et conflits artificiels ne créera en fin de compte que de l’instabilité et même des catastrophes», a précisé le chef de la diplomatie chinoise. «Nous ne copions jamais les modèles étrangers, n'exportons aucune idéologie, et n’exigeons pas des autres pays qu’ils reproduisent les pratiques chinoises», a-t-il également affirmé, avant d'estimer : «S'il n'y a qu'un seul modèle et une seule civilisation sur la terre, le monde perdra sa vitalité».

Le ministre a conclu son propos en constatant que bien que la Chine et les Etats-Unis possèdent des «systèmes sociaux différents», cela ne les empêche pas «de rechercher un terrain d'entente», en réalisant une «coopération gagnant-gagnant» et en «coexistant de façon pacifique».