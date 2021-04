En réponse aux sanctions de l'UE, l'Iran suspend sa coopération avec les 27 dans plusieurs domaines

Téhéran a annoncé suspendre sa coopération avec l'UE dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration après la décision des 27 de sanctionner huit Iraniens accusés de violences lors des manifestation de novembre 2019.

L'Iran a annoncé dans la soirée du 12 avril qu'il «suspendait tout dialogue sur les droits de l'Homme» avec l'Union européenne et la «coopération résultant de ce dialogue». Seront particulièrement concernés les domaines du «terrorisme, [de la lutte contre le trafic de] drogue, et des réfugiés», ajoute le texte.

Cette mesure est prise en réaction à l'annonce, plus tôt dans la journée, de nouvelles sanctions des 27 contre «huit personnes et trois entités à cette liste de sanctions en raison de leur rôle dans la réponse violente aux manifestations de novembre 2019 en Iran». La liste comprend désormais un total de 89 personnes et 4 entités. La décision européenne repose sur des accusations infondées pour les autorités iraniennes.

La décision européenne d'imposer des gels d'actifs et des interdictions de visa, qui prend effet immédiatement avec la publication au Journal officiel de l'UE, intervient à un moment sensible, alors que la diplomatie européenne tente une médiation dans les efforts pour relancer l'accord sur le programme nucléaire iranien signé en 2015 entre les grandes puissances mondiales et Téhéran.