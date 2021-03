Covid-19 : le Maroc suspend ses vols en provenance et à destination de la France

Le Maroc a annoncé que les vols en provenance et à destination de la France et de l'Espagne seraient suspendus dès le 30 mars à 23h59. Le royaume évoque des «mesures préventives contre la propagation de la pandémie de la Covid-19».

Le 29 mars, le ministère marocain du Tourisme a annoncé que le pays allait fermer ses frontières aériennes avec la France en conséquence d'une envolée épidémique observée dans l'Hexagone ces derniers jours. La mesure entrera en vigueur dans la nuit du 30 au 31 mars et sera effective et «jusqu'à nouvel ordre».

«Les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l'Espagne seront suspendus à partir du 30 mars à minuit», précise le communiqué. Cette suspension des vols en provenance et à destination de la France a été décidée dans le cadre des «mesures préventives prises par le Maroc contre la propagation de la pandémie de la Covid-19».

Dans le cadre des mesures préventives prises par le Maroc contre la propagation de la pandémie de la Covid19, les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l'Espagne seront suspendus à partir de demain 30 mars 2021 à 23h59, et ce jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/fBB7ld5006 — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) March 29, 2021

Le texte rapporte en outre que «les vols spéciaux de passagers en provenance de ces deux destinations seront soumis à des contrôles renforcés, conformément au protocole sanitaire défini par les autorités marocaines compétentes».

Conformément aux mesures préventives prises par le Royaume du

Maroc dans le cadre du contexte sanitaire actuel, Royal Air Maroc suspend ses vols avec l’Espagne et la France, et ce à partir du 31 Mars 2021 jusqu’à nouvel ordre. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) March 29, 2021

Dans la foulée de cette annonce, plusieurs compagnies aériennes ont fait savoir prendre leurs dispositions pour respecter ces interdictions. «Conformément aux mesures préventives prises par le Royaume du Maroc dans le cadre du contexte sanitaire actuel, Royal Air Maroc suspend ses vols avec l’Espagne et la France, et ce à partir du 31 mars 2021 jusqu’à nouvel ordre», a ainsi écrit la compagnie marocaine sur le réseau social Twitter.

40 pays concernés par les restrictions des autorités marocaines

La France et l'Espagne rejoignent la liste des pays déjà placés sous le coup de restrictions aériennes décidées par les autorités marocaines. A ce jour, plus de 40 pays y figurent, parmi lesquels l’Allemagne, la Belgique, l'Afrique du Sud ou encore l’Italie.

Débutée le 29 janvier, la campagne de vaccination se poursuit dans le royaume chérifien avec l’objectif étant d’atteindre au plus tôt l’immunité collective en vaccinant les 25 millions d’adultes. Au 22 mars, près de 4,3 millions de Marocains ont été vaccinés au moins une fois et 2,6 millions ont reçu les deux doses du vaccin, soit une proportion de 11,8% et de 7,2% de la population, alors qu'elle était de 9,5% et 3,7% en France à la même date.

Pour mener à bien sa campagne de vaccination contre le Covid-19, le pays a passé de nombreuses commandes auprès de divers fournisseurs : 40 millions de doses au laboratoire chinois Sinopharm, 25 millions de doses au laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et deux millions de doses auprès du laboratoire russe qui produit le vaccin Spoutnik V.

Comme de nombreux pays, le Maroc essuie néanmoins des retards de livraison et Rabat a décidé d'ouvrir des négociations avec le laboratoire américain Johnson & Johnson pour diversifier et assurer ses approvisionnements.