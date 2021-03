Bars, restaurants, écoles : la menace d'un reconfinement plane sur l'Italie

Le pays pourrait annoncer ce 12 février le reconfinement de plusieurs régions, ce qui constituerait un nouveau coup dur pour son économie, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Réuni en conseil des ministres ce matin du 12 mars, le gouvernement italien pourrait annoncer la fermeture des écoles, bars et restaurants dans la plus grande partie du pays.

Celui-ci est déjà divisé selon un classement suivant un code couleur. Dans les zones rouges, écoles, collèges, lycées et universités, mais aussi bars et restaurants (à l'exception de la vente à emporter) sont fermés. Les déplacements y sont limités aux impératifs de travail, à l'achat de produits de première nécessité et aux urgences de santé.

Les régions méridionales de la Campanie, la Basilicate et le Molise, sont pour l'instant classées en rouge, mais nombre d'autres régions du pays devraient les rejoindre.

Selon les chiffres officiels, l'Italie a passé cette semaine la barre des 100 000 morts dus à la pandémie de Covid-19, et le pays enregistre une forte hausse des contaminations et des décès. Le 11 mars, les autorités ont fait état de 26 000 nouveaux cas et 373 morts en 24h.

La vaccination marque le pas

Les autorités italiennes ont lancé leur plan de vaccination sur les chapeaux de roue fin décembre, mais les livraisons se sont depuis considérablement ralenties et seules 1,8 million de personnes – sur une population de 60 millions – avaient reçu deux doses de vaccin, en date du 12 mars. La suspension d'un lot du vaccin d'Astrazeneca, sur fond de doutes quant au développement de caillots sanguins par des personnes vaccinées, est venue s'ajouter au problème.

De nouvelles restrictions sévères à l'échelle nationale seraient un nouveau coup dur pour la troisième économie de la zone euro, plongée dans une grave récession par le confinement en 2020.