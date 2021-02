Espagne : quatrième nuit de manifestations violentes après l'incarcération du rappeur Pablo Hasél

Les manifestations violentes contre l'incarcération du rappeur catalan se sont poursuivies à Barcelone pour la quatrième nuit consécutive. Le Premier ministre Pedro Sanchez et la maire de la capitale catalane se sont exprimés sur la situation.

Dans la soirée du 19 février 2021 se sont tenues à Barcelone, pour le quatrième jour consécutif, des manifestations contre l'incarcération de Pablo Hasél, rappeur catalan condamné à une peine de neuf mois de prison ferme pour avoir fustigé la monarchie et fait l'apologie du terrorisme. Des barricades enflammées ont été érigées et des magasins ont été vandalisés dans la capitale catalane. Le Premier ministre Pablo Sanchez et l'édile de Barcelone Ada Colau ont déploré la violence et les dégradations qui caractérisent ces manifestations.

Grupos de manifestantes volvieron a protestar en Barcelona este viernes, en la cuarta noche contra el encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél#Espana#Hasel#Barcelona#PabloHaselpic.twitter.com/7KemiSjNPt — Rulo Dellatorre (@DellatorreRaul) February 20, 2021

Un magasin de l'enseigne française Decathlon a été vandalisé et pillé.

EN EL CUARTO día de disturbios en #Barcelona, #España, turbas saquearon una tienda Decathlon llevándose hasta scooters. Los choques iniciaron tras la prisión del rapero catalán #PabloHasel a quien autoridades acusan de “terrorismo e injurias a la monarquía”.

Vía Europapress pic.twitter.com/tblmHWYrJi — ElPipila (@elpipila_mx) February 20, 2021

Des manifestants s'en sont également pris à une agence de la banque BBVA.

Quelques heures avant ces événements, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez s'était exprimé sur les manifestations violentes qui ont lieu dans le pays depuis le 16 février : «La démocratie espagnole protège la liberté de manifestation et d'expression, mais la démocratie ne protégera jamais la violence. C'est le contraire de la démocratie. Le gouvernement souhaite étendre et améliorer la protection de la liberté d'expression, toujours basée sur le dialogue et l'harmonie», avait-il déclaré.

La democracia española ampara la libertad de manifestación y de expresión. Pero la democracia jamás amparará la violencia. Es lo contrario a la democracia. El Gobierno quiere ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión, siempre desde el diálogo y la concordia. pic.twitter.com/LCzMvEVRfT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 19, 2021

Un avis partagé par la maire de gauche de Barcelone, Ada Colau, qui a considéré sur Twitter que «défendre la liberté d'expression ne justifie en aucun cas de détruire […], d'effrayer les voisins, de nuire aux entreprises touchées par la crise ou d'attaquer les médias».

Defensar la llibertat d’expressió no justifica en cap cas destrossar tot tipus de mobiliari, espantar veïns, perjudicar comerços afectats x la crisi o atacar mitjans de comunicació. Tot el suport als cossos de seguretat i serveis d’emergències que treballen per evitar mals majors https://t.co/Q6F0aPMySy — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) February 19, 2021

Celle-ci avait relayé quelques heures plus tôt une publication affirmant que «l'arrestation de Hasél viole la liberté d'expression et montre un déficit démocratique, comme le soulignent les organisations internationales de défense des droits humains.»