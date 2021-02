Présidentielle en Equateur : le corréiste Arauz et le libéral-conservateur Lasso au second tour

Andrés Arauz, lecandidat soutenu par l'ex-président Correa, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de 36% des voix selon un premier sondage sorti des urnes. Il affrontera au second tour l'ex-banquier Guillermo Lasso.

A l’issue du premier tour de l'élection présidentielle en Equateur, le socialiste Andrés Arauz et le libéral-conservateur Guillermo Lasso se retrouveront au second tour le 11 avril prochain. Selon une première estimation des résultats de l'institut équatorien, Clima Social, ils récolteraient respectivement 36,2% et 21,7 % des suffrages.

Nuestros resultados de la Encuesta Boca de Urna sobre el Binomio Presidencial #EcuadorDecide2021@UnCafeConJJpic.twitter.com/mHSEMYqZ3X — Clima Social EC (@ClimaSocialEc) February 7, 2021

A cette date, les Equatoriens devront choisir entre deux projets diamétralement différents.

Deux hommes, deux projets

Si Guillermo Lasso est élu, alors le pays continuera dans la voie tracée par l’actuel président Lenin Moreno, à savoir l’application d’une politique libérale soutenue par les institutions financières internationales telles que le FMI. Une politique à laquelle est également favorable Washington, hostile aux projets socialistes latino-américains. Conservateur de droite, Guillermo Lasso a dirigé une les banques les plus importantes d’Equateur et est membre de l’Opus Dei. Il dit vouloir rompre avec la politique de Moreno, mais il semble, eu égard à son profil et son programme, destiné à mener une politique similaire dans les grandes lignes.

En 1997, alors qu'il était nommé ministre de l’Economie et de l’Energie par le président Jamil Mahuad, Guillermo Lasso démissionnait rapidement de sa fonction, en exprimant son désaccord avec le président sur la question d'un moratoire sur le paiement de la dette externe tandis que la crise économique poussait cette année-là à l'exil plus d'un million d’Equatoriens. En 2003, Lasso acceptait le poste d'ambassadeur itinérant que lui proposait le président Lucio Gutiérrez. A ce poste, il s'affaire en particulier à resserrer les relations diplomatiques avec les Etats-Unis.

Cet ex-banquier de Guayaquil s’est déjà présenté deux fois à la magistrature suprême de son pays, en 2013 et 2017, battu à chaque fois par les candidats de la «révolution citoyenne».

Si les Equatoriens lui préfèrent Andrès Arauz, ce sera alors le retour de la politique socialiste en faveur des plus démunis engagée par Rafael Correa. Andrés Arauz serait un des plus jeunes présidents au monde. Il n’a en effet que 36 ans. Inconnu il y a encore quelques mois, cet économiste a néanmoins dirigé la Banque centrale d’Equateur et a été ministre de la Culture de la Connaissance et du Talent humain sous Rafael Correa.

Il compte poursuivre la politique socialiste engagée par son mentor et dans un premier temps, il a promis de redresser l’économie laissée dans un état assez inquiétant par Lenin Moreno. Parmi ses promesses de campagne, celle de verser 1 000 dollars à un million de familles durant son premier mois au pouvoir, pour relancer l’économie très fragilisée également par l’épidémie de coronavirus qui a durement frappé le pays.

Nous devons nous éloigner de l'hégémonie du pays unique, en particulier dans l'hémisphère occidental

A l'international, Andrés Arauz affirme vouloir bâtir des relations diversifiées avec tous les pays du monde. Il croit au multilatéralisme et rejette l'idée d'un monde multipolaire. «Nous devons nous éloigner de l'hégémonie du pays unique, en particulier dans l'hémisphère occidental», avait-il déclaré durant sa campagne, en allusion aux Etats-Unis dont l'Amérique latine est souvent considérée comme la «chasse gardée». Andrés Arauz qui parle anglais, français et russe, entend nouer, à la manière de Correa, des relations avec la Chine et l’Asie en général et entretenir de bonne relations avec les Etats-Unis, l'Europe, le Canada et la Russie.

Mais sa priorité reste néanmoins «l'intégration latino-américaine». «Nous avons besoin de notre propre bloc [de pays] – le bloc latino-américain». Il espère à cet égard faire revenir l’Equateur dans l’UNASUR (Union des nations sud-américaines) dont l’avait exfiltré Lenin Moreno, et développer des échanges entre les peuples latino-américains. Par exemple, il souhaite développer un projet d’éducation similaire au programme Erasmus en Europe.

Le candidat corréiste espérait une victoire dès le premier tour. Cela lui aurait en effet facilité la tâche. Avec ce second tour, l’opposition au corréisme risque de s’unir contre lui. Contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer, le candidat de la cause indigène Yaku Pérez, arrivé troisième avec environ 17% des voix, est ouvertement hostile à la gauche corréiste. Il avait appelé à voter pour Guillermo Lasso lors de la présidentielle de 2017. Il est probable qu’il refasse de même cette fois-ci. Dans ce cas, le score pourra être serré le 11 avril, d’autant plus que les Equatoriens montrent une certaine lassitude et un désintérêt pour la chose politique après ces quatre dernières années sous un Lenin Moreno qu’ils avaient élu pour poursuivre la politique de Rafael Correa et qui a littéralement trahi ce projet socialiste. La crise sanitaire qui a très durement frappé le pays entraînant dans son sillage une grave crise économique n’a rien arrangé. Mais c’est une nouvelle campagne qui commence désormais et les candidats ont encore deux mois pour continuer à se démarquer l’un de l’autre et remotiver la population à venir aux urnes.

Meriem Laribi