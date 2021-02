L'Italie rouvre partiellement ses musées, cafés et restaurants, le couvre-feu maintenu

A contre-courant de ses voisins européens, l'Italie a décidé d'abaisser le niveau de risque sanitaire dans le plupart des régions, permettant ainsi la réouverture des musées, cafés et restaurants. Le couvre-feu reste en revanche en vigueur.

L'Italie a décidé d'abaisser le 1er février le niveau de risque sanitaire dans une grande majorité de ses régions, permettant ainsi la réouverture des restaurants et cafés en journée.

Contraints alors de faire de la vente à emporter, ces établissements peuvent désormais accueillir des clients mais sont tenus de respecter le principe de la distanciation sociale. En plus des cafés et restaurants, les musées et les monuments historiques tels que le Panthéon, le Colisée ou la chapelle Sixtine, sont à nouveau accessibles au public en semaine. Ils restent néanmoins fermés le week-end pour éviter un afflux trop important de visiteurs.

Si le couvre-feu reste en vigueur sur tout le territoire national de 22h à 5h, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait estimé le 28 janvier qu'il était «trop tôt pour assouplir» les restrictions en raison de la circulation «encore très élevée» du virus.

La plupart des régions sont désormais classées au niveau «jaune» (risque modéré), hormis le Haut-Adige (nord), de l'Ombrie (centre), les Pouilles, la Sardaigne ainsi que la Sicile (sud), toujours classées en «orange» (risque moyen). Aucune région n'est classée «rouge», soit le niveau de risque le plus élevé.

La péninsule italienne, pays européen le plus sévèrement touché par la première vague de coronavirus, a enregistré plus de 88 000 morts depuis le début de la pandémie. Son économie, la troisième de la zone euro, a été frappée de plein fouet par la récession (- 9% du PIB), la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale.