Russie : le maire de Moscou assouplit les restrictions relatives au coronavirus

La capitale russe a annoncé assouplir certaines restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. Alors que le pays a entamé la vaccination de masse, le maire de Moscou espère une amélioration rapide de la situation.

Les autorités moscovites ont décidé d'assouplir certaines restrictions dans le cadre de la lutte contre les coronavirus. Une décision effective dès le 22 janvier, selon le maire de la capitale Sergueï Sobianine.

Ainsi, les collèges, les écoles de sport, les établissements d'enseignement complémentaire et les installations de loisirs pour enfants administrés par la ville rouvrent leurs portes. Les universités, elles, continueront à fournir un enseignement à distance jusqu'au 6 février, date à laquelle les autorités de Moscou décideront s'il est opportun de les rouvrir après consultation avec le ministère de l'Education.

La vaccination à grande échelle et le port de masques dans les transports publics et dans les lieux publics sont la clé du succès

Du côté de la vie culturelle, les bibliothèques, musées et autres installations culturelles de Moscou, ainsi que les centres de divertissement pour enfants, rouvrent également ce 22 janvier mais seront limités à 50% de leur capacité. Les cafés et restaurants doivent, pour leur part, encore être fermés entre 23h et 6h du matin.

Les employeurs sont par ailleurs priés de s'assurer qu'au moins 30% de leur personnel continue à travailler à distance jusqu'à ce que «la situation épidémiologique s'améliore de manière significative», selon les autorités de la ville. Le maire a également insisté pour que les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques continuent à s'isoler. «La vaccination à grande échelle et le port de masques dans les transports publics et dans les lieux publics sont la clé du succès», a souligné Sergueï Sobianine. Les cartes de transport en commun de ceux qui se font vacciner seront ainsi débloquées.

En Russie, la campagne de vaccination de masse, sur la base du volontariat, a commencé le 18 janvier, avec pour objectif de vacciner deux millions de personnes avant la fin du mois. Le vaccin Spoutnik V est administré depuis décembre 2020 aux populations jugées prioritaires, notamment les personnes âgées et le personnel médical et scolaire.