Etats-Unis : manifestations d'antifas dans l'ouest du pays après l'investiture de Joe Biden

A Seattle, au soir de l'investiture de Joe Biden, des manifestants de gauche ont manifesté en brûlant un drapeau américain géant au milieu de la route. Des rassemblements ont également eu lieu à Denver, Portland et Sacramento.

Dans la soirée du 20 janvier, après la cérémonie d'investiture du président démocrates Joe Biden, des manifestants appartenant pour certains au mouvement Antifa ont bloqué la circulation dans le centre ville de Seattle, sur la côte Ouest des Etats-Unis, en brûlant un drapeau américain géant au milieu de la route. Un drapeau a également été brûlé à Denver, devant le capitole de l'Etat du Colorado. Des individus vêtus de noir ont manifesté à Portland, dans l'Oregon, et se sont regroupés devant le Capitole de l'Etat de Californie, à Sacramento.

A group of Antifa protesters shut down traffic and burned American flag in downtown #Seattle on Wednesday night following the inauguration of President Joe Biden pic.twitter.com/RNNbQ462LD — Global News (@GlbBreakNews) January 21, 2021

Selon Fox News, les manifestants de Seattle étaient au nombre de 50 à 75. Ils auraient également vandalisé la vitrine d'un magasin Amazon Go, et la police aurait procédé à deux interpellations.

A Denver dans le Colorado, une cinquantaine de manifestants ont également mis le feu à un drapeau américain, devant le Capitole de l'Etat.

BLM-antifa in Denver set a large American flag on fire at their #J20 protest. pic.twitter.com/EtpQh2vbmR — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 20, 2021

Les manifestants de Portland, soit une centaine d'individus, ont quant à eux fracassé les fenêtres d'un bâtiment abritant les bureaux du parti démocrate. Ils portaient des pancartes disant «Nous ne sommes pas gouvernables», (We are not governable) et «un nouveau monde issu des cendres» (a new world from the ashes). Une autre manifestation intitulée «Instaurez la justice et défendez les vies des Noirs» (Inaugurate justice and defend Black lives) a également eu lieu, toujours selon Fox News.

Une journaliste locale présente sur place a pu filmer également des dégradations commises contre des bâtiments et des véhicules toujours à Portland.

Lot of glass on the ground here. pic.twitter.com/fhSDNvoIVA — Hannah Ray Lambert (@TheHannahRay) January 20, 2021

A Sacramento, une manifestation d'antifas a également eu lieu devant le capitole de l'Etat. Des centaines de membres de la garde nationale avaient été déployés de manière préventive.