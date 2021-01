Joe Biden et Kamala Harris annoncent la création d'un «Conseil de politiques du genre»

Les futurs président et vice-présidente des Etats-Unis ont annoncé la création d'un Conseil de politiques du genre au sein de la Maison Blanche avec l'objectif d'après eux, de favoriser l'égalité des genres à travers par exemple la «justice raciale».

Le 19 janvier 2021, le président élu des Etats-Unis Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont annoncé la création d'un Conseil de politiques du genre (Gender Policy Council) au sein de la Maison Blanche. Celui-ci visera selon eux à faire progresser le pays vers l'égalité des sexes.

Dans sa déclaration, l'équipe de transition a déclaré que le Conseil aiderait à guider et à «coordonner la politique gouvernementale qui a un impact sur les femmes et les filles» sur une variété de questions, y compris la «justice raciale» et la «sécurité économique», et travaillerait en coopération avec d'autres conseils de la Maison Blanche.

«Trop de femmes ont du mal à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de leur famille, et un trop grand nombre d'entre elles n'arrivent pas à dormir la nuit, inquiètes pour l'avenir économique de leurs enfants», a déclaré Joe Biden, estimant : «C'était vrai avant la pandémie du Covid-19, mais la crise sanitaire actuelle a rendu ces fardeaux infiniment plus lourds pour les femmes de tout le pays.»

«J'ai hâte de travailler avec ces fonctionnaires profondément informés et expérimentés pour relever les défis auxquels sont confrontées les femmes et les filles et bâtir une nation plus équitable et plus juste», a quant à elle déclaré la future vice-présidente Kamala Harris.