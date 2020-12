Covid-19 : une photo de trois médecins endormis au chevet d'une patiente a touché les internautes

Une photographie est devenue virale il y a quelques jours sur les réseaux sociaux russes. On y voit trois médecins en combinaisons de protection allongés par terre au chevet d'une patiente atteinte du Covid-19.

Des milliers d'internautes russes ont partagé sur les réseaux sociaux ce cliché pris dans un des hôpitaux de la région de Leningrad et publié sur la page officielle de l'établissement sur VKontakte. «Ce matin, je suis arrivée dans le service, et sur l'écran dans la salle du personnel j'ai vu cette image», a écrit l'auteur de la publication, l'infirmière en chef de l'unité.

Plus tard les représentants de l'hôpital ont expliqué que les trois personnes figurant sur la photographie, Rassoul, Katia et Liocha, étaient des étudiants en médecine venus en renfort dans la zone rouge réservée aux patients atteints du Covid-19 pour porter assistance à une femme dont l'état s'était considérablement dégradé.

A deux heures du matin, les jeunes aides-soignants par intérim ont reçu un message expliquant que l'état d'une patiente s'était aggravé. Le personnel médical étant débordé ce soir-là, personne ne pouvait rester auprès de la patiente en pleine crise de panique. C'est alors que Rassoul, Katia et Liocha ont donc décidé, malgré leur jour de repos, de venir en renfort afin de lui porter assistance.

Natalia Eremiane du service de presse de l'hôpital a expliqué à RT qu'ils étaient restés toute la nuit avec la patiente et que, quand elle s'est enfin endormie, ils se sont installés à même le sol de la chambre au cas où la crise de panique reprendrait.

Les trois futurs médecins admettent que cette nuit a été très difficile. «Sur la photo, on a l'impression qu'on est en train de dormir mais en réalité, nous nous sommes allongés tout en surveillant la patiente et les moniteurs. La femme était prise de panique et dans un état instable. Elle arrachait son masque à oxygène et ses cathéters [...] et ne comprenait pas ce qui se passait», a expliqué Rassoul Nazarov, l'un des trois protagonistes de cette scène.

Sur les réseaux sociaux, les internautes touchés par le dévouement des étudiants les qualifient d'«anges gardiens». La direction de l'hôpital leur a émis des lettres de remerciement et une proposition d'embauche. Quant à la patiente, son état est jugé satisfaisant et sa vie n'est plus en danger.