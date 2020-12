Avec -49°C, la Sibérie occidentale bat les records de froid

Des températures glaciales records observées depuis les 50 à 100 dernières années ont été enregistrées ce week-end en Sibérie occidentale, dépassant moins 49 degrés Celsius.

En raison du froid exceptionnel en Sibérie de l'Ouest, où le thermomètre a franchi la barre de -49°C, le nombre de cas d'engelures se multiplie, ainsi que celui des accidents sur les routes. Des retards dans le trafic aérien et des annulations sur des lignes du transport en commun sont aussi à signaler.

«La Sibérie occidentale a une fois de plus surpris les climatologues. A Novossibirsk, les stations météorologiques ont enregistré des températures de -37 voire -41°C. C'est de 2 à 5 degrés plus froid que les records précédents. Des records ont également été battus sur les stations météorologiques de Kemerovo et de Barnaoul où les températures sont descendues en dessous de -40°C. Dans la région de Tomsk, les températures les plus basses ont été enregistrées dans le village de Tegouldet : -49°C. Ce sont des records depuis 50 à 100 ans», a déclaré Renad Iagoudine, porte-parole du Département d'hydrométéorologie et de surveillance environnementale en Sibérie occidentale, ajoutant que, par exemple, la ville de Barnaoul a battu le record de 1920.

En raison des conditions météorologiques défavorables certaines régions de Sibérie ont vu se mettre en place le régime d'alerte élevé, les services d'urgence, y compris les médecins, travaillent en mode renforcé. Ainsi, dans la région de Novossibirsk, 33 personnes ont été prises en charge par des établissements médicaux pour cause des gelures au cours du week-end. Dans la région de Kemerovo, où les gelées ont dépassé -47°C, plus de 40 cas de gelures ont été enregistrés en deux jours.

Les transport ont également été touchés par ces températures extrêmes. Entre le 25 et le 28 décembre, les services routiers sont venus en aide à 40 conducteurs sur les routes fédérales des régions de Novossibirsk, Kemerovo et Omsk, a rapporté ce 28 décembre le service de presse de l'administration des routes de Sibérie. Selon lui, «la raison des arrêts d'urgence était le gel du diesel et du carburant de mauvaise qualité». Une panne de voiture sur une autoroute par ces conditions météorologiques peut se révéler mortellement dangereuse pour le conducteur et les passagers. Dans la région de Tomsk, plus d'une centaine de lignes de bus ont été annulées et certains vols ont été retardés à cause du froid.