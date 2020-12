George Blake, le célèbre agent double britannique du KGB, est décédé à l'âge de 98 ans

Le célèbre espion George Blake est décédé. Durant la Guerre froide, il avait rejoint les services secrets britanniques avant de travailler pour les services de renseignements soviétiques. Vladimir Poutine, notamment, a présenté ses condoléances.

«Aujourd'hui, le légendaire officier du renseignement [...] George Blake, n'est plus. Il aimait sincèrement notre pays, admirait l'exploit de notre peuple au cours de la Deuxième guerre mondiale», a déclaré ce 26 décembre à l'agence TASS le porte-parole des services de renseignements extérieurs russes (SVR), Sergueï Ivanov, cité par l'AFP. L’ancien agent double britannique est décédé à l'âge de 98 ans. Il avait notamment révélé l'existence d'un tunnel secret à Berlin-Est, utilisé pour espionner les Soviétiques.

Le souvenir brillant de cet homme légendaire restera à jamais dans nos cœurs

Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses sincères condoléances : «Blake était un brillant professionnel, doté d'une vitalité et d'un courage particuliers [...] Au cours d'années de travail difficile et acharné, il a apporté une contribution réellement inestimable pour assurer la parité stratégique et maintenir la paix sur la planète. Le souvenir brillant de cet homme légendaire restera à jamais dans nos cœurs».

Un parcours semé d'embûches

George Blake était né à Rotterdam le 11 novembre 1922. Pendant l'invasion des Pays-Bas par les nazis, sa mère et ses sœurs s'étaient enfuies en Grande-Bretagne, tandis que Blake, à l'âge de 17 ans, avait rejoint la Résistance. Plus tard, il se souviendra que sa jeunesse a été entièrement associée à la Seconde Guerre mondiale, en particulier le jour où, après un raid aérien nazi le 10 mai 1940, Rotterdam a été engloutie dans les flammes et la fumée, 31 000 habitations ayant été rasées.

En 1942, le futur espion traverse la France occupée par les nazis sous un autre nom pour finalement atteindre la Grande-Bretagne. En 1943, il se porte volontaire pour s'engager dans la marine britannique. Un an plus tard, il est transféré à la section néerlandaise des services de renseignements britanniques. Après la guerre, lorsque les services secrets occidentaux se concentrent sur l'Union soviétique, Blake est envoyé à Hambourg, et commence à étudier le russe.

En 1948, il devient l'agent résident des services de renseignements britanniques en Corée. Lorsque Séoul est prise par les troupes de Corée du Nord lors de la Guerre de Corée, il est fait prisonnier et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre.

C'est au printemps 1951 que son destin bascule lorsqu'il demande à un officier nord-coréen de transmettre son offre de coopération aux services de renseignements soviétiques. En 1953, après la conclusion de l'accord d'armistice en Corée, Blake retourne à Londres et travaille pour l'espionnage soviétique. Il devient alors agent double et avertit les autorités soviétiques de l'opération Gold – une opération conjointe menée par l'Agence centrale de renseignement américaine (CIA) et le Service secret de renseignement britannique (SIS) dans les années 1950 pour exploiter la communication par ligne terrestre du quartier général de l'armée soviétique à Berlin, en utilisant un tunnel dans la zone occupée par les Soviétiques.

Trahi par un officier du renseignement polonais en 1961, George Blake est condamné à une peine de 42 ans de prison. Quatre ans plus tard, il réussit à s'échapper et en 1965, il s'installe à Moscou, où il a vécu depuis lors.

Blake était l'auteur de deux livres de mémoires : No Other Choice et Transparent Walls. Un documentaire intitulé «Agent Blake's Choice» a été présenté en première à la télévision russe en avril 2011. Il était titulaire de nombreuses décorations soviétiques et russes, dont l'Ordre de Lénine, l'Ordre de la bannière rouge, l'Ordre de la guerre patriotique de première classe et l'Ordre du courage personnel.